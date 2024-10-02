Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

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Киев  •  УНН

2 октября 2024, 12:09  •  12800 просмотра

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Нардеп Михаил Цимбалюк призвал государство обеспечить финансирование инклюзивного образования. В Броварах вводят новый стандарт социального сопровождения детей с особыми потребностями во время обучения.

Потребности детей, посещающих инклюзивные группы и классы в детских садах и школах должны быть максимально удовлетворены. Для этого государство должно не только делегировать соответствующие полномочия органам местной власти, но обеспечить соответствующее финансирование. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Михаил Цимбалюк в комментарии УНН.

Детали

На это должна существовать государственная программа, потому что когда государство делегирует полномочия местным советам, то да - это децентрализация. Но, кроме того, государство должно и делегировать средства для выполнения этой очень важной социальной функции. Это действительно европейский и мировой опыт, который мы должны внедрять, и здесь важно, чтобы дети с особыми потребностями имели возможность с одной стороны иметь равный доступ к знаниям, а с другой стороны они максимально комфортно чувствовали себя в учебных заведениях, как в школьных так и в дошкольных

- отметил Михаил Цимбалюк.

Нардеп добавил, что даже в условиях военного положения такие дети не должны оставаться наедине со своими проблемами.

Это социальная составляющая и даже в это непростое время, когда сектор безопасности и обороны на первом месте мы должны помнить, что эти дети и так чувствуют на себе в том числе и войну, на какой бы территории они не находились. Потому что это и тревоги и другие вещи, и здесь важно в это непростое время сохранить эту положительную новеллу, которая введена не только в украинское законодательство но и в общественную жизнь

- подытожил Михаил Цимбалюк. 

Напомним,

В Броварской громаде Киевской вводится новый государственный стандарт социальной услуги сопровождения детей во время инклюзивного обучения.

За обучение ребенка отвечает ассистент учителя, а за бытовые нужды - социальный работник, который не имеет права вмешиваться в учебный процесс. Основная задача такого рабочего - помочь ребенку с особыми потребностями во время приема пищи, мытья рук, переодевания, посещения туалета, сопровождение во время передвижения по учебному заведению и тому подобное. Мы - одни из первых, кто начал это вводить. Интересовались опытом Киева и Днепра. Но их центры социальных служб централизованно закупали эту услугу у общественных организаций, а те не особо хотят делиться своими наработками. Поэтому мы решили пойти своим путем. В этом году у нас пять человек прошли специальное обучение. С 1 сентября трое из них уже стали социальными работниками: одна бабушка и две мамы. Сейчас у нас возросло количество заявлений, люди приходят, интересуются, поэтому на сессии горсовета было решено увеличить штат социальных работников до 15 человек

- рассказала руководитель Центра социальных служб Броварского городского совета Людмила Мардарь в комментарии УНН.

По ее словам, власти Броваров уделяют значительное внимание заботе о детях с особыми потребностями.

В некоторых регионах жалуются, что у них нет средств на социальную работу с детьми с особыми потребностями, а в Броварах они есть. Наш городской голова Игорь Сапожко знает каждого такого ребенка, каждого человека, у которого есть потребность в социальных услугах. Постоянно интересуется вопросами, которые возникают у социальных служб, и способствует их решению. И это такая гордость за общество и за нашу власть, которая заботится о каждом человеке

- добавила Людмила Мардарь.
Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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