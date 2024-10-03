Асистент дитини: в Україні поступово запроваджують соцпослугу супроводу дітей під час інклюзивного навчання

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54500 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101972 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140054 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116266 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108581 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113516 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138612 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75108 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83584 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176775 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 23602 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28886 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27625 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 19240 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32765 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140058 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138614 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176777 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515599 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5635 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27625 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28886 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34878 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58960 перегляди
Актуальне
Асистент дитини: в Україні поступово запроваджують соцпослугу супроводу дітей під час інклюзивного навчання

Асистент дитини: в Україні поступово запроваджують соцпослугу супроводу дітей під час інклюзивного навчання

Київ • УНН

 • 186177 перегляди

За останні 5 років кількість інклюзивних класів в українських школах зросла вдвічі. Запроваджується державний стандарт соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, що передбачає асистентів для дітей з особливими потребами.

За останні п’ять років в українських школах більш ніж вдвічі зросла кількість інклюзивних класів для дітей з особливими освітніми потребами. Зростає кількість таких груп і в дитячих садочках. Відповідно, все більше дітей з особливими освітніми потребами мають змогу відвідувати навчальні заклади і не тільки здобувати знання, але спілкуватися зі своїми однолітками. У рамках створення для таких дітей ще більш комфортних умов напередодні повномасштабного вторгнення вступив у силу наказ Мінсоцполітики про державний стандарт соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, а в Україні запроваджувався інститут "асистент дитини (учня)", пише УНН.

За даними Міносвіти, станом на початок 2024 року в закладах дошкільної освіти України нараховувалося 6158 інклюзивних груп, які відвідували 11,3 тисяч дітей з особливими освітніми потребами, 29,3 інклюзивних класів у школах, які відвідували майже 40,5 тисяч дітей, а також 807 спеціальних класів у школах, які відвідували трохи більше семи тисяч дітей.

При цьому, за даними деяких громадських організацій, в Україні близько 700 тисяч хлопців та дівчат віком до 18 років можна віднести до категорії дітей з особливими освітніми потребами.

Для того, щоб ці потреби максимально задовольнялися їх вирішили розділити на освітні та побутові. На початку лютого 2022 року набув чинності державний стандарт соціальної послуги  з супроводу під час інклюзивного навчання. Він передбачає, що за навчання дитини відповідає асистент вчителя, а за побутові потреби – асистент дитини, який не має права втручатися у навчальний процес. Його основне завдання: допомогти дитині з особливими потребами під час прийому їжі, миття рук, перевдягання, відвідування туалету, супровід під час пересування навчальним закладом тощо.

Через повномасштабне російське вторгнення запровадження цієї послуги довелося відкласти. Але по мірі того, як дитячі садочки та школи почали повертатися до офлайн навчання, це питання знову стало актуальним. І в цій ситуації важливо, наскільки громади готові до запровадження цієї послуги, адже для батьків вона безкоштовна і фінансується з місцевих бюджетів.

"Коли держава делегує повноваження місцевим радам, то так - це децентралізація. Але, окрім того, держава має і делегувати кошти для виконання цієї дуже важливої соціальної функції. Це справді європейський і світовий досвід, який ми маємо впроваджувати, і тут важливо щоб діти з особливими потребами мали можливість з одного боку мати рівний доступ до знань, а з іншого боку вони максимально комфортно почували себе в навчальних закладах, як у шкільних так і в дошкільних

Це соціальна складова і навіть в цей непростий час, коли сектор безпеки і оборони на першому місці, ми маємо пам’ятати, що ці діти і так відчувають на собі в тому числі і війну, на якій би території вони не знаходилися", - зазначив коментарі УНН перший заступник голови комітету з питань соцполітики Верховної Ради України Михайло Цимбалюк.

У різних громадах обрали свої підходи до запровадження цієї послуги. Зокрема, у таких великих містах як Київ та Дніпро її централізовано закуповують у громадських організацій. У свою чергу, в Броварах під це збільшують штат соціальних робітників у Міському центрі соціальних служб.

"Нині у нашій громаді є 142 дитини з особливими освітніми потребами. Відвідувати вони можуть, у принципі, усі навчальні заклади громади. У дитсадочках та школах є інклюзивні групи та класи. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб у навчальних закладах вони почувалися максимально комфортно. Щоб у них були усі умови для навчання та задоволення інших їхніх потреб. Бачимо, що ця послуга потрібна цим дітям, є люди, які готові її надавати, то на попередній сесії міськради ми збільшили штат соціальних робітників при Центрі соціальних служб до 15 осіб", - розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

Водночас, за словами керівника Броварського центру соціальних служб Людмили Мардар, при запровадженні цієї послуги необхідно враховувати декілька моментів.

"Надавати цю послугу можуть як родичі дітей, так і сторонні особи, яких ми зараховуємо в штат та виплачуємо мінімальну зарплату. Один соціальний робітник супроводжує одну дитину. Важливо зрозуміти, що родичі дитини, якщо вони не пройшли відповідне навчання та не отримали сертифікат, то вони не мають права перебувати з дитиною в навчальному закладі під час освітнього процесу. Ми розуміємо, що постійна турбота про дитину з особливими потребами - це інколи психологічно важко для батьків та інших близьких людей. Тому, за задумом, стандарт виписаний так, щоб соціальний робітник якоюсь мірою розвантажував батьків. Але поки що сторонніх осіб, які б цікавилися цією діяльністю, небагато. Тому більшість заяв у нас знову ж таки від мам, бабусь", - пояснила Людмила Мардар.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоПублікації
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
ministerstvo-osvity-i-nauky-ukrainyМіністерство освіти і науки України
dniproДніпро
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
brovaryБровари
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24