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Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 14:36  •  9275 просмотра

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За последние 5 лет количество инклюзивных классов в украинских школах выросло вдвое. Вводится государственный стандарт социальной услуги сопровождения во время инклюзивного обучения, предусматривающий ассистентов для детей с особыми потребностями.

За последние пять лет в украинских школах более чем вдвое выросло количество инклюзивных классов для детей с особыми образовательными потребностями. Растет количество таких групп и в детских садах. Соответственно, все больше детей с особыми образовательными потребностями имеют возможность посещать учебные заведения и не только получать знания, но общаться со своими сверстниками. В рамках создания для таких детей еще более комфортных условий накануне полномасштабного вторжения вступил в силу приказ Минсоцполитики о государственном стандарте социальной услуги сопровождения во время инклюзивного обучения, а в Украине вводился институт "ассистент ребенка (ученика)", пишет УНН.

По данным Минобразования, по состоянию на начало 2024 года в учреждениях дошкольного образования Украины насчитывалось 6158 инклюзивных групп, которые посещали 11,3 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, 29,3 инклюзивных классов в школах, которые посещали почти 40,5 тысяч детей, а также 807 специальных классов в школах, которые посещали чуть более семи тысяч детей.

При этом, по данным некоторых общественных организаций, в Украине около 700 тысяч парней и девушек в возрасте до 18 лет можно отнести к категории детей с особыми образовательными потребностями.

Для того, чтобы эти потребности максимально удовлетворялись их решили разделить на образовательные и бытовые. В начале февраля 2022 года вступил в силу государственный стандарт социальной услуги  по сопровождению во время инклюзивного обучения. Он предусматривает, что за обучение ребенка отвечает ассистент учителя, а за бытовые нужды - ассистент ребенка, который не имеет права вмешиваться в учебный процесс. Его основная задача: помочь ребенку с особыми потребностями во время приема пищи, мытья рук, переодевания, посещения туалета, сопровождение во время передвижения по учебному заведению и тому подобное.

Из-за полномасштабного российского вторжения введение этой услуги пришлось отложить. Но по мере того, как детские сады и школы начали возвращаться к офлайн обучению, этот вопрос снова стал актуальным. И в этой ситуации важно, насколько громады готовы к внедрению этой услуги, ведь для родителей она бесплатная и финансируется из местных бюджетов.

"Когда государство делегирует полномочия местным советам, то да - это децентрализация. Но, кроме того, государство должно и делегировать средства для выполнения этой очень важной социальной функции. Это действительно европейский и мировой опыт, который мы должны внедрять, и здесь важно, чтобы дети с особыми потребностями имели возможность с одной стороны иметь равный доступ к знаниям, а с другой стороны они максимально комфортно чувствовали себя в учебных заведениях, как в школьных так и в дошкольных

Это социальная составляющая и даже в это непростое время, когда сектор безопасности и обороны на первом месте, мы должны помнить, что эти дети и так чувствуют на себе в том числе и войну, на какой бы территории они не находились", - отметил комментарии УНН первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики Верховной Рады Украины Михаил Цимбалюк.

В разных громадах выбрали свои подходы к внедрению этой услуги. В частности, в таких крупных городах как Киев и Днепр ее централизованно закупают у общественных организаций. В свою очередь, в Броварах под это увеличивают штат социальных работников в Городском центре социальных служб.

"Сейчас в нашей громаде есть 142 ребенка с особыми образовательными потребностями. Посещать они могут, в принципе, все учебные заведения громады. В детсадах и школах есть инклюзивные группы и классы. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в учебных заведениях они чувствовали себя максимально комфортно. Чтобы у них были все условия для обучения и удовлетворения других их потребностей. Видим, что эта услуга нужна этим детям, есть люди, которые готовы ее предоставлять, то на предыдущей сессии горсовета мы увеличили штат социальных работников при Центре социальных служб до 15 человек", - рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

В то же время, по словам руководителя Броварского центра социальных служб Людмилы Мардарь, при внедрении этой услуги необходимо учитывать несколько моментов.

"Предоставлять эту услугу могут как родственники детей, так и посторонние лица, которых мы зачисляем в штат и выплачиваем минимальную зарплату. Один социальный работник сопровождает одного ребенка. Важно понять, что родственники ребенка, если они не прошли соответствующее обучение и не получили сертификат, то они не имеют права находиться с ребенком в учебном заведении во время образовательного процесса. Мы понимаем, что постоянная забота о ребенке с особыми потребностями - это иногда психологически трудно для родителей и других близких людей. Поэтому, по замыслу, стандарт выписан так, чтобы социальный работник в какой-то степени разгружал родителей. Но пока что посторонних лиц, которые бы интересовались этой деятельностью, немного. Поэтому большинство заявлений у нас опять же от мам, бабушек", - объяснила Людмила Мардарь.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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