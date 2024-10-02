Домашні завдання та навіть відрахування за прогули: на Київщині відновив свою діяльність Університет для людей старшого віку

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Київ • УНН

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У Броварському Університеті третього віку є розклад занять, тут дають домашні завдання і, навіть, відраховують за пропуски лекцій без поважних причин.

У 2011 році група активних та ініціативних пенсіонерів з Броварів вирішила, що ніколи не пізно змінити свій світогляд і створила Університет третього віку – своєрідний навчальний заклад, де можна не лише здобути нові знання, які стануть у пригоді в сучасному житті, але й отримати важливу пораду та знайти нових друзів. Через пандемію коронавірусу у 2020 році заняття в університеті довелося зупинити. Згодом завадило їх відновленню повномасштабне російське вторгнення. Але потяг до чогось нового та цікавого стримати неможливо, тож університет знову розпочав набір слухачів та оголосив про новий навчальний рік, на урочистому відкритті якого побували і журналісти УНН.

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У 2011 році ми створили ініціативну групу, яка і заснувала наш університет у формі громадської організації. Спершу у нас було шість факультетів по різних напрямках. Згодом ми щось змінювали, додавали щось нове. І в першу чергу орієнтувалися на потреби наших людей – нові знання з яких галузей люди хочуть отримати. Заняття ми намагаємося проводити не у формі лекцій, а діалогу з отриманням корисної інформації. Наприклад, на заняття із правознавства, ми запрошували не викладачів, а юристів, нотаріусів, адвокатів. І люди від них отримували практичну інформацію по різноманітних ситуаціях, з якими вони можуть зіткнутися у житті. Щороку наші заняття відвідували в середньому 120 осіб. Багато хто, так би мовити, провчившись рік, записувався потім і на другий, і на третій

- розповіла одна із співзасновниць Броварського Університету третього віку Ніна Алєксєєва.

Цього року до закладу записалося 72 людини. Набір вже завершено. Є серед слухачів і внутрішньо переміщені особи. Близько 30 осіб раніше вже відвідували заняття в університеті, і з радістю записалися знову.

Поважних "студентів" із початком нового навчального року в університеті III віку особисто привітав міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Щиро радий, що Броварський університет третього віку після кількарічної перерви відновив свою роботу. Дуже приємно, що у своєму поважному віці ви залишаєтеся активними і прагнете чогось нового, і незважаючи на значний життєвий досвід, хочете здобувати нові знання. В цьому ви є прикладом для наших дітей та нашої молоді. Ми, як міська влада, будемо вам завжди допомагати, сприяти вашій діяльності. Адже ви виконуєте ще важливу соціальну функцію, коли люди поважного віку не залишаються на самоті, а перебувають у колі своїх друзів

- зазначив мер Броварів.
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Цього навчального раку в рамках університету будуть діяти факультети інформатики, психології, історії України, декоративно-прикладного мистецтва, основи віри. Ведеться пошук викладача з української мови та літератури. "Студенти" також продовжать займатися скандинавською ходьбою. Планується, що невдовзі розпочнуться заняття із настільного тенісу.

Кожен, хто записався до університету сам собі обирає напрямки, по яких має намір відвідувати заняття. При цьому, тут запроваджені чіткі та, навіть, суворі правила. Вже сформований розклад занять: у понеділок - історія України, декоративно-прикладне-мистецтво та скандинавська ходьба, у вівторок та п’ятницю – психологія, у середу – інформатика та основи віри, у четвер – теж інформатика.

Кожне заняття триває 1-1,5 години. Слухачі отримуватимуть домашні завдання, за виконання яких будуть звітувати перед викладачами. А за чотири пропуски занять без поважних причин з Броварського університету третього віку навіть відраховують.

Люди вже з нетерпінням очікують початку занять. А співзасновники університету і деякі "вічні студенти" із теплотою пригадують, як ще декілька років тому вони не лише здобували нові та цікаві знання, але й організовували різноманітні концерти, тематичні вечори, їздили на різноманітні екскурсії. Особливо незабутньою була прогулянка на теплоході по Дніпру, яку одного разу організували з нагоди випускного вечора.

Нинішні слухачі Броварського Університету третього віку десь у глибині душі вірять, що цей навчальний рік для них завершиться такою ж самою прогулянкою.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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