Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

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В Броварском Университете третьего возраста есть расписание занятий, здесь дают домашние задания и даже отчисляют за пропуски лекций без уважительных причин.

В 2011 году группа активных и инициативных пенсионеров из Броваров решила, что никогда не поздно изменить свое мировоззрение и создала Университет третьего возраста - своеобразное учебное заведение, где можно не только получить новые знания, которые пригодятся в современной жизни, но и получить важный совет и найти новых друзей. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году занятия в университете пришлось остановить. Впоследствии помешало их восстановлению полномасштабное российское вторжение. Но тягу к чему-то новому и интересному сдержать невозможно, поэтому университет снова начал набор слушателей и объявил о новом учебном году, на торжественном открытии которого побывали и журналисты УНН.

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В 2011 году мы создали инициативную группу, которая и основала наш университет в форме общественной организации. Сначала у нас было шесть факультетов по разным направлениям. Впоследствии мы что-то меняли, добавляли что-то новое. И в первую очередь ориентировались на потребности наших людей - новые знания из каких отраслей люди хотят получить. Занятия мы стараемся проводить не в форме лекций, а диалога с получением полезной информации. Например, на занятия по правоведению, мы приглашали не преподавателей, а юристов, нотариусов, адвокатов. И люди от них получали практическую информацию по различным ситуациям, с которыми они могут столкнуться в жизни. Ежегодно наши занятия посещали в среднем 120 человек. Многие, так сказать, проучившись год, записывались потом и на второй, и на третий

- рассказала одна из соучредителей Броварского Университета третьего возраста Нина Алексеева.

В этом году в заведение записалось 72 человека. Набор уже завершен. Есть среди слушателей и внутренне перемещенные лица. Около 30 человек ранее уже посещали занятия в университете, и с радостью записались снова.

Уважаемых «студентов» с началом нового учебного года в университете III возраста лично поздравил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Искренне рад, что Броварской университет третьего возраста после многолетнего перерыва возобновил свою работу. Очень приятно, что в своем почтенном возрасте вы остаетесь активными и стремитесь к чему-то новому, и несмотря на значительный жизненный опыт, хотите получать новые знания. В этом вы являетесь примером для наших детей и нашей молодежи. Мы, как городская власть, будем вам всегда помогать, способствовать вашей деятельности. Ведь вы выполняете еще важную социальную функцию, когда люди почтенного возраста не остаются в одиночестве, а находятся в кругу своих друзей

- отметил мэр Броваров.
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В этом учебном раке в рамках университета будут действовать факультеты информатики, психологии, истории Украины, декоративно-прикладного искусства, основы веры. Ведется поиск преподавателя по украинскому языку и литературе. «Студенты» также продолжат заниматься скандинавской ходьбой. Планируется, что вскоре начнутся занятия по настольному теннису.

Каждый записавшийся в университет сам себе выбирает направления, по которым намерен посещать занятия. При этом, здесь введены четкие и даже строгие правила. Уже сформировано расписание занятий: в понедельник - история Украины, декоративно-прикладное искусство и скандинавская ходьба, во вторник и пятницу - психология, в среду - информатика и основы веры, в четверг - тоже информатика.

Каждое занятие длится 1-1,5 часа. Слушатели будут получать домашние задания, за выполнение которых будут отчитываться перед преподавателями. А за четыре пропуска занятий без уважительных причин из Броварского университета третьего возраста даже отчисляют.

Люди уже с нетерпением ожидают начала занятий. А соучредители университета и некоторые «вечные студенты» с теплотой вспоминают, как еще несколько лет назад они не только получали новые и интересные знания, но и организовывали различные концерты, тематические вечера, ездили на различные экскурсии. Особенно незабываемой была прогулка на теплоходе по Днепру, которую однажды организовали по случаю выпускного вечера.

Нынешние слушатели Броварского Университета третьего возраста где-то в глубине души верят, что этот учебный год для них завершится такой же прогулкой.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществопубликацииКиевская область
dneprДнепр (река)
ukrainaУкраина
brovariБровары