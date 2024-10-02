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У Чорнобильському заповіднику народилася одразу двійня коней Пржевальського

У Чорнобильському заповіднику народилася одразу двійня коней Пржевальського

Київ • УНН

 • 104970 перегляди

На території Чорнобильського заповідника у коня Пржевальського народилася двійня лошат - рідкісне явище для диких коней. Табун з трьох дорослих кобилиць і жеребця має захистити шість молодих особин від вовків.

На Київщині на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника народилася двійня лошат Пржевальського. Це велика рідкість для коней, які живуть у дикій природі. Про це заявили в заповіднику, передає УНН.

Деталі

Добрі новини в Заповіднику: в однієї кобили помічено двоє лошат. Можливо, один малюк прийнятий від загиблої тварини. Юні пржевальці в гарному фізіологічному стані

- відзначили в заповіднику. 

Фахівці додають, що лошата ідентичні за віком (очевидно, народжені пізніше і, як на останню декаду вересня, трохи замалі) й міцно тримаються кобили та один одного. Тож, ймовірно, це – одна родина.

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Для коня Пржевальського двійня у приплоді в дикій природі – велика рідкість. Помічений табун з трьох дорослих кобилиць і жеребця має зберегти від вовків аж шість вразливих молодих особин! Дуже непроста задачка

- йдеться в дописі. 

Доповнення

Зазначається, що табун між Лельовом і м. Прип'ять нині має жеребчика, трьох дорослих кобиличок, двох півторарічних і чотирьох цьоголіток. На наступний рік є перспектива мати майже повноцінний табун з п'яти кобил.

Нині похолодало, тварини активно жирують, щоби набратись сили до зими. Фахівці запевняють, що сьогодні є всі підстави сподіватись, що табун, як і рідкісна двійня пржевальців, переживуть цю зиму.

Нагадаємо

На станції "Вернадський" обрали ім'я для тюленя Ведделла, що народився 10 днів тому. SeaBaby Світозарович названий на честь українського морського дрона та біолога, який першим знайшов малюка.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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