У Чорнобильському заповіднику народилася одразу двійня коней Пржевальського
Київ • УНН
На території Чорнобильського заповідника у коня Пржевальського народилася двійня лошат - рідкісне явище для диких коней. Табун з трьох дорослих кобилиць і жеребця має захистити шість молодих особин від вовків.
На Київщині на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника народилася двійня лошат Пржевальського. Це велика рідкість для коней, які живуть у дикій природі. Про це заявили в заповіднику, передає УНН.
Деталі
Добрі новини в Заповіднику: в однієї кобили помічено двоє лошат. Можливо, один малюк прийнятий від загиблої тварини. Юні пржевальці в гарному фізіологічному стані
Фахівці додають, що лошата ідентичні за віком (очевидно, народжені пізніше і, як на останню декаду вересня, трохи замалі) й міцно тримаються кобили та один одного. Тож, ймовірно, це – одна родина.
Для коня Пржевальського двійня у приплоді в дикій природі – велика рідкість. Помічений табун з трьох дорослих кобилиць і жеребця має зберегти від вовків аж шість вразливих молодих особин! Дуже непроста задачка
Доповнення
Зазначається, що табун між Лельовом і м. Прип'ять нині має жеребчика, трьох дорослих кобиличок, двох півторарічних і чотирьох цьоголіток. На наступний рік є перспектива мати майже повноцінний табун з п'яти кобил.
Нині похолодало, тварини активно жирують, щоби набратись сили до зими. Фахівці запевняють, що сьогодні є всі підстави сподіватись, що табун, як і рідкісна двійня пржевальців, переживуть цю зиму.
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