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SeaBaby тепер в Антарктиді: українські полярники обрали імʼя для новонародженого тюленя

SeaBaby тепер в Антарктиді: українські полярники обрали імʼя для новонародженого тюленя

Київ • УНН

 • 116054 перегляди

На станції "Вернадський" обрали ім'я для тюленя Ведделла, що народився 10 днів тому. SeaBaby Світозарович названий на честь українського морського дрона та біолога, який першим знайшов малюка.

Українські полярники обрали ім’я для новонародженого тюленя, назвавши його SeaBaby Світозарович на честь українського морського дрона та біолога, який першим знайшов малюка. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, пише УНН.

"Знайомтеся – SeaBaby Світозарович. Команда 29-ї УАЕ обрала ім'я для первістка Ведделла цього року на честь українського морського дрона. В перекладі воно означає "морський малюк". По батькові – відповідно до того, хто першим знайшов дитинча (біолог Світозар Давиденко)", - розповіли в НАНЦ.

Загалом у Facebook та Instagram полярники отримали майже 400 варіантів імен для новонародженого тюленя. Серед пропозицій були такі імена, як Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Кавунчик, і навіть Пінгвін – вибір був надзвичайно різноманітний. 

У НАНЦ розповіли, що сьогодні SeaBaby виповнилося 10 днів. Він активно росте на маминому молоці, і незабаром розпочне перші зустрічі з океаном. Однак самостійне життя та харчування у воді ці тюлені починають приблизно через 7 тижнів після завершення вигодовування.

"Нині неподалік "Вернадського", окрім SeaBaby, народилося ще одне ведделлятко. Також тут перебувають чотири вагітні самиці. Нових малюків неодмінно показуватимемо в окремих дописах", - додали полярники.

Крім того, у НАНЦ показали фото SeaBaby від Олександра Мацібури, Анни Соіної та Віталія Камінського.

Нагадаємо 

17 вересня поблизу української полярної станції народилося перше тюленятко Ведделла цього року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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