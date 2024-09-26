SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

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26 сентября 2024, 15:14  •  6825 просмотра

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На станции "Вернадский" выбрали имя для тюленя Ведделла, родившегося 10 дней назад. SeaBaby Светозарович назван в честь украинского морского дрона и биолога, который первым нашел малыша.

Украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя, назвав его SeaBaby Свитозарович в честь украинского морского дрона и биолога, который первым нашел малыша. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре, пишет УНН.

"Знакомьтесь - SeaBaby Свитозарович. Команда 29-й УАЭ выбрала имя для первенца Ведделла этого года в честь украинского морского дрона. В переводе оно означает "морской малыш". Отчество - в соответствии с тем, кто первым нашел детеныша (биолог Светозар Давыденко)", - рассказали в НАНЦ.

Всего в Facebook и Instagram полярники получили почти 400 вариантов имен для новорожденного тюленя. Среди предложений были такие имена, как Николай, Петя, Гетман, Пейджер, Пончик, Шницель, Сирко, Фродо, Зимка, Торпи, Арбузик, и даже Пингвин - выбор был чрезвычайно разнообразен. 

В НАНЦ рассказали, что сегодня SeaBaby исполнилось 10 дней. Он активно растет на мамином молоке, и вскоре начнет первые встречи с океаном. Однако самостоятельную жизнь и питание в воде эти тюлени начинают примерно через 7 недель после завершения вскармливания.

"Сейчас неподалеку от "Вернадского", кроме SeaBaby, родился еще один медвежонок. Также здесь находятся четыре беременные самки. Новых малышей непременно будем показывать в отдельных сообщениях", - добавили полярники.

Кроме того, в НАНЦ показали фото SeaBaby от Александра Мацибуры, Анны Соиной и Виталия Каминского.

Напомним 

17 сентября вблизи украинской полярной станции родился первый тюлененок Ведделла в этом году.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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