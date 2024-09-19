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Перший малюк цього сезону: українські полярники показали тюленя, яке народилося біля "Вернадського"

Перший малюк цього сезону: українські полярники показали тюленя, яке народилося біля "Вернадського"

Київ • УНН

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Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилося перше цього року тюленятко Ведделла. Вчені відстежують розмноження тюленів та проводять дослідження новонароджених.

Поблизу української полярної станції народилося перше тюленятко Ведделла нинішнього року. Про це полярники розповіли на сторінці станції у Facebook, передає УНН.

Деталі

Малюк виявився хлопчиком. Він з'явився на світ на острові Вінтер, що розташований навпроти острова Галіндез, де знаходиться українська станція. 

Вагітна самиця була на Вінтері десь з 1 вересня. Ми щодня моніторили її стан: ходили пішки або дивилися за допомогою дрона. 17 вересня зранку з дрона побачили, що вона вже з дитиною, і відразу вирушили до них

– розповів біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

На місці вчений відібрав зразки плаценти, які потім вивчають на вміст стійких органічних забрудників, проводять молекулярно-генетичні та інші дослідження.

Вчені розповіли, що вони також відстежують щорічну успішність розмноження тюленів Ведделла. Зокрема, вона сильно залежить від наявності морського льоду, адже саме на ньому або на берегах зі зручним спуском у воду відбувається народження тюленят.

Доповнення

Полярники пояснюють, що у перші дні малюки зазвичай важать 25-30 кг і дуже швидко ростуть на поживному молоці мами – його жирність 54%. До кінця вигодовування, яке продовжується близько 3 місяців, можуть сягати 90 кг. А дорослі тюлені Ведделла важать 400 кг.

Вагітність цих тварин триває 10 місяців, а завагітніти вони можуть вже за кілька місяців після пологів. Тож ведделлята народжуються здебільшого на початку антарктичної весни. Кожна самиця приводить одне дитинча.

Нагадаємо

Навесні на тлі сезонної міграції українські полярники на станції "Академік Вернадський" заявили про ціле "нашестя" морських котиків. Лише на одному острові вчені нарахували понад 80 тюленів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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