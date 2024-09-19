Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Вблизи украинской полярной станции родился первый тюлененок Ведделла нынешнего года. Об этом полярники рассказали на странице станции в Facebook, передает УНН.

Детали

Малыш оказался мальчиком. Он появился на свет на острове Винтер, который расположен напротив острова Галиндез, где находится украинская станция.

Беременная самка была на Винтере где-то с 1 сентября. Мы ежедневно мониторили ее состояние: ходили пешком или смотрели с помощью дрона. 17 сентября утром с дрона увидели, что она уже с ребенком, и сразу отправились к ним - рассказал биолог 29-й УАЭ Светозар Давиденко.

На месте ученый отобрал образцы плаценты, которые затем изучают на содержание стойких органических загрязнителей, проводят молекулярно-генетические и другие исследования.

Ученые рассказали, что они также отслеживают ежегодную успешность размножения тюленей Ведделла. В частности, она сильно зависит от наличия морского льда, ведь именно на нем или на берегах с удобным спуском в воду происходит рождение тюленят.

Дополнение

Полярники объясняют, что в первые дни малыши обычно весят 25-30 кг и очень быстро растут на питательном молоке мамы - его жирность 54%. К концу вскармливания, которое продолжается около 3 месяцев, могут достигать 90 кг. А взрослые тюлени Ведделла весят 400 кг.

Беременность этих животных длится 10 месяцев, а забеременеть они могут уже через несколько месяцев после родов. Поэтому медвежата рождаются в основном в начале антарктической весны. Каждая самка приводит одного детеныша.

Напомним,

Весной на фоне сезонной миграции украинские полярники на станции «Академик Вернадский» заявили о целом «нашествии» морских котиков. Только на одном острове ученые насчитали более 80 тюленей.