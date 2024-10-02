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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 16:45  •  10606 просмотра

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На территории Чернобыльского заповедника у лошади Пржевальского родилась двойня жеребят - редкое явление для диких лошадей. Табун из трех взрослых кобылиц и жеребца должен защитить шесть молодых особей от волков.

На Киевщине на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника родилась двойня жеребят Пржевальского. Это большая редкость для лошадей, которые живут в дикой природе. Об этом заявили в заповеднике, передает УНН.

Детали

Хорошие новости в Заповеднике: у одной кобылы замечено двое жеребят. Возможно, один малыш принят от погибшего животного. Юные пржевальцы в хорошем физиологическом состоянии

- отметили в заповеднике. 

Специалисты добавляют, что жеребята идентичны по возрасту (очевидно, рожденные позже и, как на последнюю декаду сентября, немного маловаты) и крепко держатся кобылы и друг друга. Поэтому, вероятно, это - одна семья.

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Для лошади Пржевальского двойня в приплоде в дикой природе - большая редкость. Замеченный табун из трех взрослых кобылиц и жеребца должен сохранить от волков аж шесть уязвимых молодых особей! Очень непростая задачка

- говорится в заметке. 

Дополнение

Отмечается, что табун между Лелевом и г. Припять сейчас имеет жеребчика, трех взрослых кобылиц, двух полуторагодовалых и четырех сеголеток. На следующий год есть перспектива иметь почти полноценный табун из пяти кобыл.

Сейчас похолодало, животные активно жируют, чтобы набраться сил к зиме. Специалисты уверяют, что сегодня есть все основания надеяться, что табун, как и редкая двойня пржевальцев, переживут эту зиму.

Напомним,

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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