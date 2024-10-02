В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

На Киевщине на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника родилась двойня жеребят Пржевальского. Это большая редкость для лошадей, которые живут в дикой природе. Об этом заявили в заповеднике, передает УНН.

Детали

Хорошие новости в Заповеднике: у одной кобылы замечено двое жеребят. Возможно, один малыш принят от погибшего животного. Юные пржевальцы в хорошем физиологическом состоянии - отметили в заповеднике.

Специалисты добавляют, что жеребята идентичны по возрасту (очевидно, рожденные позже и, как на последнюю декаду сентября, немного маловаты) и крепко держатся кобылы и друг друга. Поэтому, вероятно, это - одна семья.

Для лошади Пржевальского двойня в приплоде в дикой природе - большая редкость. Замеченный табун из трех взрослых кобылиц и жеребца должен сохранить от волков аж шесть уязвимых молодых особей! Очень непростая задачка - говорится в заметке.

Дополнение

Отмечается, что табун между Лелевом и г. Припять сейчас имеет жеребчика, трех взрослых кобылиц, двух полуторагодовалых и четырех сеголеток. На следующий год есть перспектива иметь почти полноценный табун из пяти кобыл.

Сейчас похолодало, животные активно жируют, чтобы набраться сил к зиме. Специалисты уверяют, что сегодня есть все основания надеяться, что табун, как и редкая двойня пржевальцев, переживут эту зиму.

Напомним,

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