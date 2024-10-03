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Колишній голова Держгеокадастру розповів, чому НААН "втратив" величезні масиви землі і як їх отримали воїни АТО

Київ • УНН

 • 126113 перегляди

Перевірка виявила, що держпідприємства НААН не мали документів на землі, якими користувалися. Ветерани АТО отримали ці ділянки, оскільки вони перебували в запасі і не було підстав для відмови.

У Національній академії аграрних наук довгий час думали, що володіють величезними масивами української землі, вважаючи себе правонаступниками радянських колгоспів і радгоспів. Проте, всеукраїнська комплексна перевірка показала, що це не так - у більшості випадків держпідприємства НААН в регіонах не мали жодного законного документа на ці землі. Про це в інтерв’ю УНН розповів колишній т.в.о. голови Держгеокадастру Олександр Колотілін.

За словами ексголови Держгеокадастру, у 2017 році в Україні розпочалася всеукраїнська перевірка державних підприємств на наявність у них документів на земельні ділянки. Її результати показали, що багато держпідприємств НААН десятиліттями не оформлювали права на землю, а вели облік за радянським принципом – вся земля належить колгоспу або радгоспу.

"НААН по суті обліковував самозахоплені землі, не маючи на них документів. Тому коли піднялося це питання - статистичні дані НААН не співпали з реальністю. Коли Україна стала незалежною, ці спеціальні форми (2зем, 6зем) були заповнені вперше. Прийшли до директора колгоспу. "Іван Іванович, в тебе скільки там землі рахується по тих документах?", "Три триста гектар", "О, добре, за цим колгоспом три триста гектар". Отак і рахували", - зазначив Колотілін.

Він розповів, що перевірка Держгеокадастру показала, що більшість підприємств НААН за часи незалежної України жодного разу не отримали жодного документу на землі.

Пізніше землі, на які не було оформлених документів, розпайовувалися, зокрема їх отримували і воїни АТО. Колотілін розповів, що АТОвці були дуже ініціативні та тримали на контролі весь процес відділення їм земельної ділянки, інколи доходило навіть до скандалів. Дуже часто асоціації воїнів АТО самі обиралі землі і просили виділити їх військовим.

"Всюди були такі випадки, коли АТОвці приходили і казали: це земельні ділянки, які не мають документів і ми вимагаємо, щоб ви нам їх надали, у нас оці люди ще не отримали. І подавали заяви, їх розглядали, і якщо дійсно ці земельні ділянки не перебували у власності та користуванні, то вони їм надавалися, бо не було законних підстав для відмови. АТОвцям не стільки самі ділянки потрібні, їх цікавили ж певні доходи, які вони могли отримувати з цієї ділянки, тому обиралися ті, які користувалися попитом у агрокомпаній. Вони ж і є найбільшими орендарями таких земельних ділянок", - наголосив він.

Оскільки у більшості держпідприємств НААН не було документів на земельні ділянки, якими вони самовільно користувалися, - ця земля перебувала в запасі. А тому, як зазначив ексголова Держгеокадастру, орган не міг відмовити військовим у отриманні таких земельних ділянок.

"Що мали робити ті, хто працював в Держгеокадастрі? Вони повинні були розглядати їх заяви. І якщо це можливо і законно, якщо бажана земельна ділянка не перебуває в оренді чи в користуванні, надати дозвіл на розробку проєкту. Потім погоджувати його, вносити в держземельний кадастр ці ділянки, затверджувати проєкт. На цьому етапі, на затвердженні проєкту, вже роль органу Держгеокадастру закінчувалась. Далі вони (АТОвці – ред.) реєстрували права в реєстрі прав. Кожного дня в кожному регіоні розглядались заяви учасників АТО", - додав Колотілін.

Додамо

Хоча НААН втратила значну частину земель через неефективне управління, можливий позитивний аспект цього — якщо ці землі використовуються ефективніше і слугують реальній підтримці ветеранів та інших громадян, які дійсно потребують допомоги.

Однак, не всі в Україні підтримують те, щоб українські землі використовувались ефективно і прозоро. Про це у тому числі свідчить справа НАБУ проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського. За версією слідства, саме він в ролі адвоката вісім років тому допоміг бійцям АТО отримати земельні ділянки, які начебто перебували у користуванні НААН. Попри те, що розумні терміни слідства цієї справи вже сплили, і НАБУ тепер продовжує їх через суд -  детективи планують ще допит тисячі військових, які отримали ці землі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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