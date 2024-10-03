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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 13:11  •  9138 просмотра

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Проверка выявила, что госпредприятия НААН не имели документов на земли, которыми пользовались. Ветераны АТО получили эти участки, поскольку они находились в запасе и не было оснований для отказа.

В Национальной академии аграрных наук долгое время думали, что владеют огромными массивами украинской земли, считая себя правопреемниками советских колхозов и совхозов. Однако, всеукраинская комплексная проверка показала, что это не так - в большинстве случаев госпредприятия НААН в регионах не имели ни одного законного документа на эти земли. Об этом в интервью УНН рассказал бывший и.о. председателя Госгеокадастра Александр Колотилин.

По словам экс-главы Госгеокадастра, в 2017 году в Украине началась всеукраинская проверка государственных предприятий на наличие у них документов на земельные участки. Ее результаты показали, что многие госпредприятия НААН десятилетиями не оформляли права на землю, а вели учет по советскому принципу - вся земля принадлежит колхозу или совхозу.

"НААН по сути учитывал самозахваченные земли, не имея на них документов. Поэтому когда поднялся этот вопрос - статистические данные НААН не совпали с реальностью. Когда Украина стала независимой, эти специальные формы (2зем, 6зем) были заполнены впервые. Пришли к директору колхоза. "Иван Иванович, у тебя сколько там земли считается по тем документам?", „Три триста гектар", „О, хорошо, за этим колхозом три триста гектар". Так и считали", - отметил Колотилин.

Он рассказал, что проверка Госгеокадастра показала, что большинство предприятий НААН за время независимой Украины ни разу не получили ни одного документа на земли.

Позже земли, на которые не было оформленных документов, распаевывались, в частности их получали и воины АТО. Колотилин рассказал, что АТОвцы были очень инициативны и держали на контроле весь процесс отделения им земельного участка, иногда доходило даже до скандалов. Очень часто ассоциации воинов АТО сами выбирали земли и просили выделить их военным.

"Всюду были такие случаи, когда АТОвцы приходили и говорили: это земельные участки, которые не имеют документов и мы требуем, чтобы вы нам их предоставили, у нас эти люди еще не получили. И подавали заявления, их рассматривали, и если действительно эти земельные участки не находились в собственности и пользовании, то они им предоставлялись, потому что не было законных оснований для отказа. АТОвцам не столько сами участки нужны, их интересовали же определенные доходы, которые они могли получать с этого участка, поэтому выбирались те, которые пользовались спросом у агрокомпаний. Они же и являются крупнейшими арендаторами таких земельных участков", - подчеркнул он.

Поскольку у большинства госпредприятий НААН не было документов на земельные участки, которыми они самовольно пользовались, - эта земля находилась в запасе. А потому, как отметил экс-глава Госгеокадастра, орган не мог отказать военным в получении таких земельных участков.

"Что должны были делать те, кто работал в Госгеокадастре? Они должны были рассматривать их заявления. И если это возможно и законно, если желаемый земельный участок не находится в аренде или в пользовании, предоставить разрешение на разработку проекта. Затем согласовывать его, вносить в госземельный кадастр эти участки, утверждать проект. На этом этапе, на утверждении проекта, уже роль органа Госгеокадастра заканчивалась. Далее они (АТОвцы - ред.) регистрировали права в реестре прав. Каждый день в каждом регионе рассматривались заявления участников АТО", - добавил Колотилин.

Добавим

Хотя НААН потеряла значительную часть земель из-за неэффективного управления, возможен положительный аспект этого - если эти земли используются эффективнее и служат реальной поддержке ветеранов и других граждан, которые действительно нуждаются в помощи.

Однако, не все в Украине поддерживают то, чтобы украинские земли использовались эффективно и прозрачно. Об этом в том числе свидетельствует дело НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского. По версии следствия, именно он в роли адвоката восемь лет назад помог бойцам АТО получить земельные участки, которые якобы находились в пользовании НААН. Несмотря на то, что разумные сроки следствия этого дела уже истекли, и НАБУ теперь продолжает их через суд - детективы планируют еще допрос тысячи военных, которые получили эти земли.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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