Юридичний нонсенс у справі ексміністра Сольського: детективи НАБУ у суді посилаються на копію "документу", який написано від руки

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Київ • УНН

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Олександр Колотілін назвав юридичним нонсенсом аргументи НАБУ про належність земель ДП "Іскра". Він заявив, що в Україні не було правонаступництва радянських артілей, а копія акту 1953 року є сумнівною.

Олександр Колотілін, колишній т.в.о. Держгеокадастру, назвав юридичним нонсенсом аргументи НАБУ щодо належності земельних ділянок державному підприємству  "Іскра" на підставі Державного акту, виданого артілі імені Сталіна в 1953 році. Він зазначив, що в незалежній Україні не було правонаступництва радянських артілей і колгоспів, а сама копія акту є сумнівною, оскільки назва "артіль Сталіна" була перекреслена, а замість неї вписана "Іскра". Про це він повідомив в інтервʼю УНН

"НАБУ стверджує, що артіль імені Сталіна отримала Державний акт на довічне користування землею в 1953 році. І що артіль імені Сталіна – це і є державне підприємство України "Іскра". Як на мене, то це юридичний нонсенс, оскільки артілі, колгоспи, радгоспи і таке інше - все це існувало в Радянському Союзі, а в незалежній Україні такої форми господарювання вже не було. І в нас не відбувалось правонаступництво по таким справам", - заявив Колотілін.

Тим паче, копія акту (оригіналу немає), на яку спираються детективи НАБУ і прокурори САП, не має юридичної сили. На документі перекреслено назву "артіль Сталіна", а зверху вписано "Іскра", що ставить під сумнів його автентичність та юридичну силу, продовжив Колотилін.

"Цілком очевидно, що  копія Державного акту, видана артілі імені сталіна, не дає ніяких прав користування землею новоствореному у незалежній Україні держпідприємству "Іскра". "Іскра" не є правонаступником радянської артілі імені Сталіна, це вже не раз досліджувалося в судах та при проведенні перевірки. При дослідженні наявних матеріалів, навіть додатково матеріалів слідства можу з впевненістю сказати, що держпідприємства "Іскра" і "Надія" не мають ніякого відношення до артілі імені Сталіна, навіть теоретично, як правонаступники", - наголосив ексголова Держгеокадастру.

Колотілін також наголосив, що підприємства "Іскра" і "Надія" жодного разу не оформлювали правовстановлюючих документів на землю після здобуття Україною незалежності, що, на його думку, вказує на неналежний  підхід до користування землею без офіційних  документів.

"Вони просто жодного разу не набули ці земельні ділянки і не оформили. Тобто це такий підхід трохи радянщини, якщо так можна сказати. Тут колись була артіль, тут колись був радгосп. Це все наше, це все державне, це все загальне. Ми обробляємо", - додав він.

Більше деталей можна знайти в інтерв'ю на сайті УНН.

Контекст

Ідеться про кримінальне провадження, де детективи НАБУ та прокурори САП звинувачують зокрема ексміністра Миколу Сольського та ексголову Держгеокадастру Олександра Колотиліна в організації заволодіння земель Національної аграрної академії у Сумській області для передачі їх військовим АТО. За версією детективів, ці землі начебто знаходилися у користуванні держпідприємств НААН ( "Іскра" та "Надія"), а тому не могли бути передані військовим АТО. У своїх аргументах детективи та прокурори посилаються на копію Державного акту виданого артілі Сталіна, де перекреслено "артіль Сталіна" і кульковою ручкою дописано "Іскра".

Попри те, що саме провадження викликає більше питань, аніж відповідей - деякі називають його політичним переслідуванням - розумні терміни у слідства давно вичерпані, адже йдеться про події 2017 року, коли Сольський був адвокатом.

Верховний Суд та експертизи постановили, що звинувачення НАБУ помилкові, адже  зазначені земельні ділянки не належали НААН, а відтак могли бути приватизованими військовими АТО на законних підставах, за наданим їм державою правом.

Водночас експертизу, яку замовило НАБУ у цій справі, детективи намагалися приховати та анулювати. Є вірогідність того, що вона могла свідчити про невинуватість Сольського та АТОвців.

Самі військові АТО обурені такими діями НАБУ і готові доводити правомірність своїх дій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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