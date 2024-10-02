Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Александр Колотилин, бывший врио Госгеокадастра, назвал юридическим нонсенсом аргументы НАБУ о принадлежности земельных участков государственному предприятию "Искра" на основании Государственного акта, выданного артели имени Сталина в 1953 году. Он отметил, что в независимой Украине не было правопреемства советских артелей и колхозов, а сама копия акта является сомнительной, поскольку название "артель Сталина" было перечеркнуто, а вместо него вписано "Искра". Об этом он сообщил в интервью УНН.

"НАБУ утверждает, что артель имени Сталина получила Государственный акт на пожизненное пользование землей в 1953 году. И что артель имени Сталина - это и есть государственное предприятие Украины "Искра". Как по мне, то это юридический нонсенс, поскольку артели, колхозы, совхозы и так далее - все это существовало в Советском Союзе, а в независимой Украине такой формы хозяйствования уже не было. И у нас не происходило правопреемство по таким делам", - заявил Колотилин.

Тем более, копия акта (оригинала нет), на которую опираются детективы НАБУ и прокуроры САП, не имеет юридической силы. На документе перечеркнуто название "артель Сталина", а сверху вписано "Искра", что ставит под сомнение его подлинность и юридическую силу, продолжил Колотилин.

"Совершенно очевидно, что копия Государственного акта, выданная артели имени Сталина, не дает никаких прав пользования землей вновь созданному в независимой Украине госпредприятию "Искра". "Искра" не является правопреемником советской артели имени Сталина, это уже не раз исследовалось в судах и при проведении проверки. При исследовании имеющихся материалов, даже дополнительно материалов следствия могу с уверенностью сказать, что госпредприятия "Искра" и "Надежда" не имеют никакого отношения к артели имени Сталина, даже теоретически, как правопреемники", - подчеркнул экс-глава Госгеокадастра.

Колотилин также отметил, что предприятия "Искра" и "Надежда" ни разу не оформляли правоустанавливающих документов на землю после обретения Украиной независимости, что, по его мнению, указывает на ненадлежащий подход к пользованию землей без официальных документов.

"Они просто ни разу не приобрели эти земельные участки и не оформили. То есть это такой подход немного советчины, если так можно сказать. Здесь когда-то была артель, здесь когда-то был совхоз. Это все наше, это все государственное, это все общее. Мы обрабатываем", - добавил он.

Больше деталей можно найти в интервью на сайте УНН.

Контекст

Речь идет об уголовном производстве, где детективы НАБУ и прокуроры САП обвиняют в частности экс-министра Николая Сольского и экс-главу Госгеокадастра Александра Колотилина в организации завладения земель Национальной аграрной академии в Сумской области для передачи их военным АТО. По версии детективов, эти земли якобы находились в пользовании госпредприятий НААН ("Искра" и "Надежда"), а потому не могли быть переданы военным АТО. В своих аргументах детективы и прокуроры ссылаются на копию Государственного акта выданного артели Сталина, где перечеркнуто "артель Сталина" и шариковой ручкой дописано "Искра".

Несмотря на то, что само производство вызывает больше вопросов, чем ответов - некоторые называют его политическим преследованием - разумные сроки у следствия давно исчерпаны, ведь речь идет о событиях 2017 года, когда Сольский был адвокатом.

Верховный Суд и экспертизы постановили, что обвинения НАБУ ошибочны, ведь указанные земельные участки не принадлежали НААН, а затем могли быть приватизированными военными АТО на законных основаниях, по предоставленному им государством праву.

В то же время экспертизу, которую заказало НАБУ по этому делу, детективы пытались скрыть и аннулировать. Есть вероятность того, что она могла свидетельствовать о невиновности Сольского и АТОшников.

Сами военные АТО возмущены такими действиями НАБУ и готовы доказывать правомерность своих действий.