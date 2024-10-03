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Політолог назвав ймовірну мету зустрічей екснардепа Писаренка з головою АРМА Думою

Політолог назвав ймовірну мету зустрічей екснардепа Писаренка з головою АРМА Думою

Київ • УНН

 • 125044 перегляди

Політолог припускає, що екснардеп Писаренко веде переговори з головою АРМА Думою про передачу арештованих активів. АРМА заперечує ці зустрічі, але має "чорні" входи без журналів відвідувань.

Екснардеп Валерій Писаренко ходить на зустрічі з головою Агентства з розшуку і менеджменту активів, ймовірно, щоб домовитися про утримання арештованих активів на користь певних осіб або про передачу їх колишнім власникам. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Віктор Бобіренко.

Деталі

Нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візитів нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по двох пожежних драбинах, на яких немає журналів відвідувань та охорони. 

"Впливи є, зв’язки залишаються, і ми мусимо на ці зв’язки зважати, якщо ми хочемо щось зрозуміти в політиці. Тут може ж бути вплив не тільки для того, щоб передати від АРМА актив кудись або комусь в управління. Може бути вплив, аби АРМА робила "біг на місці", щоб у колишніх регіоналів чи якихось проросійських сил майно не забирали. Його ж можна забрати, а можна бігати за ним скільки завгодно", - зазначив Віктор Бобіренко.

За його словами, також на цих зустрічах можуть обговорювати, як мають проходити аукціони, на яких обирають оцінювача або управителя для арештованого майна.

"Впливи були, є і будуть і ми можемо сміливо прогнозувати, що це, в тому числі впливи, пов’язані через якихось людей, які пов’язані з Портновим і значить – в інтересах колишніх власників, або тих хто хоче зараз у власність придбати активи", - вважає політолог.

Додамо

АРМА неодноразово опинялося в епіцентрі скандалів через свою неефективність. Одним з останніх, який викликав суспільний резонанс, стосується близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів, які понад два роки простоювали без належного управління. Як відзначили експерти, через таку бездіяльність агентства, держава втратила мільйони, які могла б отримати за рахунок передачі вагонів в управління.

Та як тільки ця історія набула розголосу, голова АРМА Олена Дума поспішила повідомити, що агентство обрало управителя для цілих 436 вагонів з 21 тисячі.

Проте, така заява викликала лише ще більше обурення серед громадськості. Екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що, Олена Дума могла умисне затягувати процес пошуку управителів для російсько-білоруських вагонів, припускаючи можливі корупційні мотиви та співпрацю з ворогом

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
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