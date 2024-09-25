Екснардеп Мосійчук заявив, що петиція про звільнення голови АРМА Думи – це крок до очищення влади
Київ • УНН
Екснардеп Мосійчук впевнений, що петиція про звільнення Олени Думи з посади голови АРМА набере необхідні 25 тисяч голосів. Він назвав головними причинами її співпрацю з проросійськими політиками та неефективне управління активами.
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук впевнений, що петиція про звільнення з посади голови Агентства з розшуку і менеджменту активами Олени Думи набере необхідну кількість голосів для розгляду, оскільки інформація про її співпрацю з проросійськими політиками уже ні для кого не новина. Про це він заявив в ексклюзивному коментарі УНН.
Екснардеп назвав декілька вагомих причин для звільнення Олени Думи з посади голови АРМА.
Але є дві найголовніші: це співпраця з проросійськими політиками і російськими політиками і в їхніх інтересах на посаді діяти. Що я маю на увазі - ситуація з яхтою медведчука, чи через злочинну халатність, чи через умисні дії це відбулося має встановити слідство. Те, що вона з Деркачем спілкувалася – це ж не новина, абсолютно
Друга причина, на якій зосередився колишній депутат, це неефективне управління арештованими активами. Мосійчук нагадав про безліч санаторіїв та гуртожитків, які АРМА не передає, наприклад, через Мінсоцполітики для поселення біженців і ВПО. Він також звернув увагу на інші активи, які простоюють, замість того, щоб приносити дохід для держави. На його думку, такі дії схожі на економічну диверсію.
Чи вірю я в те, що набере 25 тис. Я не сумніваюся, що петиція за очищення влади набере 25 тис, інша справа як її розгляне прем’єр і які будуть наслідки. Ну але давайте до цього дойдемо. Дорогу осилить той, хто йде
Контекст
На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці АРМА через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.
Колишній нардеп Ігор Мосійчук зазначив, що саме його команда стала ініціаторами вказаної петиції і закликав підписувати її для того, щоб "очистити державу вид мародерів і ворожих диверсантів".
Для того, щоб петицію розглянув прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, вона за 90 днів має набрати 25 тисяч голосів.