Екснардеп Мосійчук заявив, що петиція про звільнення голови АРМА Думи – це крок до очищення влади

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук впевнений, що петиція про звільнення з посади голови Агентства з розшуку і менеджменту активами Олени Думи набере необхідну кількість голосів для розгляду, оскільки інформація про її співпрацю з проросійськими політиками уже ні для кого не новина. Про це він заявив в ексклюзивному коментарі УНН.

Екснардеп назвав декілька вагомих причин для звільнення Олени Думи з посади голови АРМА.

Але є дві найголовніші: це співпраця з проросійськими політиками і російськими політиками і в їхніх інтересах на посаді діяти. Що я маю на увазі - ситуація з яхтою медведчука, чи через злочинну халатність, чи через умисні дії це відбулося має встановити слідство. Те, що вона з Деркачем спілкувалася – це ж не новина, абсолютно