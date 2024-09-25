Екснардеп Мосійчук заявив, що петиція про звільнення голови АРМА Думи – це крок до очищення влади

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54916 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103973 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 142293 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117725 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109910 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114173 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139891 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75229 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83677 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177543 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 27696 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 32428 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 31472 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 23251 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 35360 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 142282 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139884 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177539 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516269 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595764 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5966 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 31472 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 32428 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35152 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59128 перегляди
Актуальне
Екснардеп Мосійчук заявив, що петиція про звільнення голови АРМА Думи – це крок до очищення влади

Екснардеп Мосійчук заявив, що петиція про звільнення голови АРМА Думи – це крок до очищення влади

Київ • УНН

 • 119908 перегляди

Екснардеп Мосійчук впевнений, що петиція про звільнення Олени Думи з посади голови АРМА набере необхідні 25 тисяч голосів. Він назвав головними причинами її співпрацю з проросійськими політиками та неефективне управління активами.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук впевнений, що петиція про звільнення з посади голови Агентства з розшуку і менеджменту активами Олени Думи набере необхідну кількість голосів для розгляду, оскільки інформація про її співпрацю з проросійськими політиками уже ні для кого не новина. Про це він заявив в ексклюзивному коментарі УНН.

Екснардеп назвав декілька вагомих причин для звільнення Олени Думи з посади голови АРМА.

Але є дві найголовніші: це співпраця з проросійськими політиками і російськими політиками і в їхніх інтересах на посаді діяти. Що я маю на увазі - ситуація з яхтою медведчука, чи через злочинну халатність, чи через умисні дії це відбулося має встановити слідство. Те, що вона з Деркачем спілкувалася – це ж не новина, абсолютно

- зазначив Мосійчук.

Друга причина, на якій зосередився колишній депутат, це неефективне управління арештованими активами. Мосійчук нагадав про безліч санаторіїв та гуртожитків, які АРМА не передає, наприклад, через Мінсоцполітики для поселення біженців і ВПО. Він також звернув увагу на інші активи, які простоюють, замість того, щоб приносити дохід для держави. На його думку, такі дії схожі на економічну диверсію.

Чи вірю я в те, що набере 25 тис. Я не сумніваюся, що петиція за очищення влади набере 25 тис, інша справа як її розгляне прем’єр і які будуть наслідки. Ну але давайте до цього дойдемо. Дорогу осилить той, хто йде

- зазначив екснардеп.

Контекст

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці АРМА через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук зазначив, що саме його команда стала ініціаторами вказаної петиції і закликав підписувати її для того, щоб "очистити державу вид мародерів і ворожих диверсантів".

Для того, щоб петицію розглянув прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, вона за 90 днів має набрати 25 тисяч голосів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35