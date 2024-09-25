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Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 13:21  •  23509 просмотра

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Экс-нардеп Мосийчук уверен, что петиция об увольнении Елены Думы с должности главы АРМА наберет необходимые 25 тысяч голосов. Он назвал главными причинами ее сотрудничество с пророссийскими политиками и неэффективное управление активами.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук уверен, что петиция об увольнении с должности главы Агентства по розыску и менеджменту активами Елены Думы наберет необходимое количество голосов для рассмотрения, поскольку информация о ее сотрудничестве с пророссийскими политиками уже ни для кого не новость. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии УНН.

Экс-нардеп назвал несколько весомых причин для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА.

Но есть две главные: это сотрудничество с пророссийскими политиками и российскими политиками и в их интересах на должности действовать. Что я имею в виду - ситуация с яхтой медведчука, из-за преступной халатности или из-за умышленных действий это произошло должно установить следствие. То, что она с Деркачем общалась - это же не новость, абсолютно

- отметил Мосийчук.

Вторая причина, на которой сосредоточился бывший депутат, это неэффективное управление арестованными активами. Мосийчук напомнил о множестве санаториев и общежитий, которые АРМА не передает, например, через Минсоцполитики для поселения беженцев и ВПЛ. Он также обратил внимание на другие активы, которые простаивают, вместо того, чтобы приносить доход для государства. По его мнению, такие действия похожи на экономическую диверсию.

Верю ли я в то, что наберет 25 тыс. Я не сомневаюсь, что петиция за очищение власти наберет 25 тыс, другое дело как ее рассмотрит премьер и какие будут последствия. Ну но давайте до этого дойдем. Дорогу осилит тот, кто идет

- отметил экс-нардеп.

Контекст

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы АРМА из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук отметил, что именно его команда стала инициаторами указанной петиции и призвал подписывать ее для того, чтобы «очистить государство от мародеров и вражеских диверсантов».

Для того, чтобы петицию рассмотрел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, она за 90 дней должна набрать 25 тысяч голосов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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