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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 12:37  •  24187 просмотра

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Политолог предполагает, что экс-нардеп Писаренко ведет переговоры с главой АРМА Думой о передаче арестованных активов. АРМА отрицает эти встречи, но имеет «черные» входы без журналов посещений.

Экс-нардеп Валерий Писаренко ходит на встречи с главой Агентства по розыску и менеджменту активов, вероятно, чтобы договориться об удержании арестованных активов в пользу определенных лиц или о передаче их бывшим владельцам. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.

Детали

Недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визитов якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ «Гулливер».

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще «не знакома» с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре «черных» входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны. 

«Влияния есть, связи остаются, и мы должны эти связи учитывать, если мы хотим что-то понять в политике. Здесь может же быть влияние не только для того, чтобы передать от АРМА актив куда-то или кому-то в управление. Может быть влияние, чтобы АРМА делала «бег на месте», чтобы у бывших регионалов или каких-то пророссийских сил имущество не забирали. Его же можно забрать, а можно бегать за ним сколько угодно», - отметил Виктор Бобиренко.

По его словам, также на этих встречах могут обсуждать, как должны проходить аукционы, на которых выбирают оценщика или управляющего для арестованного имущества.

«Влияния были, есть и будут и мы можем смело прогнозировать, что это, в том числе влияния, связанные через каких-то людей, которые связаны с Портновым и значит - в интересах бывших собственников, или тех кто хочет сейчас в собственность приобрести активы», - считает политолог.

Добавим

АРМА неоднократно оказывалось в эпицентре скандалов из-за своей неэффективности. Одним из последних, который вызвал общественный резонанс, касается около 21 тысячи российско-белорусских вагонов, которые более двух лет простаивали без надлежащего управления. Как отметили эксперты, из-за такого бездействия агентства, государство потеряло миллионы, которые могло бы получить за счет передачи вагонов в управление.

Но как только эта история получила огласку, глава АРМА Елена Дума поспешила сообщить, что агентство выбрало управляющего для целых 436 вагонов из 21 тысячи.

Однако, такое заявление вызвало лишь еще большее возмущение среди общественности. Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Елена Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, предполагая возможные коррупционные мотивы и сотрудничество с врагом

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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