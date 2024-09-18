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Голова АРМА Дума відзвітувала про "успіх": агентство передало в управління 436 вагонів із 21 тисячі

Голова АРМА Дума відзвітувала про "успіх": агентство передало в управління 436 вагонів із 21 тисячі

Київ • УНН

 • 181825 перегляди

Голова АРМА Олена Дума відзвітувала про передачу в управління 436 з 21 тисячі арештованих вагонів. Більшість активів агентства, включаючи санаторії та техніку, простоюють без використання.

Очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума продовжує "вихвалятися" успішним управлінням арештованими активами. Однак, понад два роки агентство не могло знайти застосування для понад 21 тисячі вагонів і лише після розголосу нашвидкуруч обрало управителя для менше ніж 500 з них, пише УНН.

Деталі

Днями навколо АРМА почав розгоратися новий скандал через те, що в управлінні агентства вже понад два роки знаходиться близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів і за цей час для них так і не знайшли застосування.

Відразу після розголосу Олена Дума оголосила, що АРМА обрало управителя для партії з 436 арештованих вагонів та розпочинає конкурсні процедури ще щодо 100 вагонів.

Вона сама наголосила, що протягом 2023 року ці вагони не використовувалися за своїм призначенням.

Працівники Нацагентства спільно із представниками "Укрзалізниці" вже здійснили спільний огляд та оцінку даних вагонів, за результатами якої встановлено, що деякі із 436 вагонів, які не використовувались протягом 2023 року та не забезпечували надходжень до державного бюджету, потребують ремонту, проведення техогляду та сертифікації,

- написала Дума в своєму тг-каналі.

Після огляду і оцінки АРМА оголосило конкурс щодо пошуку управителя цим активом, за його результатами переможцем обрано ТОВ "Фінансово-промислова компанія "РЕСУРСГРУП".

"Отже, із загальної кількості у 21,5 тисячі вагонів - це перший лот, який знайшов свого управителя", - пише Дума.

Таким чином, голова АРМА сама визнала те, що з понад 21 тисячі арештованих вагонів, які знаходяться на балансі АРМА, використовуються лише близько 2% з них. Ціі активи могли б приносити значні доходи державному бюджету, а вони простоюють.

Додамо

Одною з основних задач АРМА є управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. За останні роки в АРМА накопичилося багато майна, яке б могло не просто приносити дохід державному бюджету, а й працювати з користю під час повномасштабної війни.

Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА, могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям.

Окрім того, в управлінні АРМА знаходиться немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла.

Тож виникає питання, чому АРМА під керівництвом Олени Думи зосереджується на формальностях та бюрократії, замість справжнього управління активами в інтересах держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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