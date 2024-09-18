Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Руководительница Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума продолжает "хвастаться" успешным управлением арестованными активами. Однако, более двух лет агентство не могло найти применение для более 21 тысячи вагонов и только после огласки наскоро выбрало управляющего для менее чем 500 из них, пишет УНН.

Детали

На днях вокруг АРМА начал разгораться новый скандал из-за того, что в управлении агентства уже более двух лет находится около 21 тысячи российско-белорусских вагонов и за это время для них так и не нашли применения.

Сразу после огласки Елена Дума объявила, что АРМА выбрало управляющего для партии из 436 арестованных вагонов и начинает конкурсные процедуры еще по 100 вагонам.

Она сама подчеркнула, что в течение 2023 года эти вагоны не использовались по своему назначению.

Работники Нацагентства совместно с представителями "Укрзализныци" уже осуществили совместный осмотр и оценку данных вагонов, по результатам которой установлено, что некоторые из 436 вагонов, которые не использовались в течение 2023 года и не обеспечивали поступлений в государственный бюджет, требуют ремонта, проведения техосмотра и сертификации, - написала Дума в своем тг-канале.

После осмотра и оценки АРМА объявило конкурс по поиску управляющего этим активом, по его результатам победителем выбрано ООО "Финансово-промышленная компания "РЕСУРСГРУП".

"Итак, из общего количества в 21,5 тысячи вагонов - это первый лот, который нашел своего управляющего", - пишет Дума.

Таким образом, глава АРМА сама признала то, что из более 21 тысячи арестованных вагонов, которые находятся на балансе АРМА, используются лишь около 2% из них. Эти активы могли бы приносить значительные доходы государственному бюджету, а они простаивают.

Добавим

Одной из основных задач АРМА является управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. За последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны.

Например, большинство санаториев, которые переданы АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

Кроме того, в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.

Поэтому возникает вопрос, почему АРМА под руководством Елены Думы сосредотачивается на формальностях и бюрократии, вместо настоящего управления активами в интересах государства.