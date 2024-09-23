Ефективність "зашкалює": екснаредеп звинуватив голову АРМА Думу у бездіяльності

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума могла умисне затягувати процес пошуку управителів для російсько-білоруських вагонів, що свідчить про її ймовірну "роботу на ворогів". Про це заявив колишній нардеп Ігор Мосійчук, пише УНН.

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Днями навколо АРМА почав розгоратися новий скандал через те, що в управлінні агентства вже понад два роки знаходиться близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів і за цей час для них так і не знайшли застосування. Лише після розголосу у ЗМІ Олена Дума оголосила, що АРМА обрало управителя для партії з 436 арештованих вагонів та розпочинає конкурсні процедури ще щодо 100 вагонів.

"АРМА якнайшвидше та якісно повинно було забезпечити ефективне управління цими активами задля надходження потрібних мільярдів до бюджету України. Але як виявилось, ефективність голови АРМА Олени Думи, як і в цілому підпорядкованої їй структури, – "зашкалює". На днях пані Олена Дума, яку через зв’язки із зрадниками-втікачами до рф Медведчуком і Деркачем уже називають "ГосДума", - мало не урочисто повідомила про проведення конкурсу та обрання управителя для 434 вагонів", - написав екснардеп.

Він наголосив, що це лише 2% від загальної кількості вагонів, які передані в АРМА, і лише на третьому році війни вони прочнуть приносити гроші в дербюджет.

"Що до цього робила Дума?.. Чим займалась?.. Невже їй невідомо, що в бюджеті України величезна діра в 500 млрд грн.?!. Давайте відверто! Такі дії або ціленаправлена бездіяльність Голови АРМА Олени Думи вчергове підтверджує її можливу прихильність та навіть роботу на ворогів України", - зазначив Мосійчук.

За його словами, через таку бездіяльність бюджет України під час війни стратив мільярди гривень. Окрім того, простоюючи вагони не стають новішими, а втрачають свою вартість, від чого відповідно також втрачає держава, адже вони будуть реалізовані за значно нижчими цінами.

"Ну і наступне: відверте затягування по реалізації таких активів – це можливість їх повернення власниками з рф та республіки білорусь. Хоча, можливо, це і є справжня мета Олени Думи на посаді голови АРМА?.. А що, приміром, зрадник медведчук, цілком задоволений Оленою Думою, адже завдяки їй було провалено продаж його яхти Royal Romance. І на завершення: якщо Міністерство фінансів та певні нардепи шукають, де взяти кошти для наповнення бюджету, – зверніться до голови АРМА Олени Думи... її "ефективність" в 2 % точно вразить - навіть вас", - зазначив Ігор Мосійчук.

Додамо

АРМА має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і за законом внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак, реальність виглядає інакше і наочним прикладом цьому може слугувати історія з санаторієм "Трускавець" та переданими в АРМА сміттєвозами, у реєстрі відсутні будь-які відомості про їх оцінку.

За останні роки в АРМА накопичилося багато майна, яке б могло не просто приносити дохід державному бюджету, а й працювати з користю під час повномасштабної війни. Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА, могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям.

Окрім того в управлінні АРМА знаходиться немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта припускає, що АРМА вибірково публікує інформацію про оцінку арештованого майна через те, що їм це вигідно з корупційних міркувань. На його думку, такі факти мають реагувати правоохоронці.