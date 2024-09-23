Эффективность "зашкаливает": экс-наредеп обвинил главу АРМА Думу в бездействии

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, что свидетельствует о ее вероятной "работе на врагов". Об этом заявил бывший нардеп Игорь Мосийчук, пишет УНН.

Детали

На днях вокруг АРМА начал разгораться новый скандал из-за того, что в управлении агентства уже более двух лет находится около 21 тысячи российско-белорусских вагонов и за это время для них так и не нашли применения. Только после огласки в СМИ Елена Дума объявила, что АРМА выбрало управляющего для партии из 436 арестованных вагонов и начинает конкурсные процедуры еще по 100 вагонам.

"АРМА как можно быстрее и качественнее должно было обеспечить эффективное управление этими активами для поступления нужных миллиардов в бюджет Украины. Но как оказалось, эффективность председателя АРМА Елены Думы, как и в целом подчиненной ей структуры, - "зашкаливает". На днях госпожа Елена Дума, которую из-за связей с предателями-беглецами в рф Медведчуком и Деркачем уже называют "ГосДума", - чуть ли не торжественно сообщила о проведении конкурса и избрании управляющего для 434 вагонов", - написал экс-нардеп.

Он отметил, что это лишь 2% от общего количества вагонов, которые переданы в АРМА, и только на третьем году войны они начнут приносить деньги в госбюджет.

"Что до этого делала Дума? Чем занималась?.. Неужели ей неизвестно, что в бюджете Украины огромная дыра в 500 млрд грн.?!!. Такие действия или целенаправленное бездействие Председателя АРМА Елены Думы в очередной раз подтверждает ее возможную приверженность и даже работу на врагов Украины", - отметил Мосийчук.

По его словам, из-за такого бездействия бюджет Украины во время войны потерял миллиарды гривен. Кроме того, простаивая вагоны не становятся более новыми, а теряют свою стоимость, от чего соответственно также теряет государство, ведь они будут реализованы по значительно более низким ценам.

"Ну и следующее: откровенное затягивание по реализации таких активов - это возможность их возвращения владельцами из рф и республики беларусь. Хотя, возможно, это и есть настоящая цель Елены Думы на посту главы АРМА? А что, например, предатель медведчук, вполне доволен Еленой Думой, ведь благодаря ей была провалена продажа его яхты Royal Romance. И в завершение: если Министерство финансов и определенные нардепы ищут, где взять средства для наполнения бюджета, - обратитесь к главе АРМА Елене Думе... ее "эффективность" в 2 % точно поразит - даже вас", - отметил Игорь Мосийчук.

Добавим

АРМА должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе и наглядным примером этому может служить история с санаторием "Трускавец" и переданными в АРМА мусоровозами, в реестре отсутствуют какие-либо сведения об их оценке.

За последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны. Например, большинство санаториев, переданных АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

Кроме того, в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предполагает, что АРМА выборочно публикует информацию об оценке арестованного имущества из-за того, что им это выгодно из коррупционных соображений. По его мнению, на такие факты должны реагировать правоохранители.