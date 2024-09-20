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Прихована угода: АРМА порушує принципи прозорості у справі санаторію "Трускавець"

Прихована угода: АРМА порушує принципи прозорості у справі санаторію "Трускавець"

Київ • УНН

 • 180474 перегляди

АРМА порушує закон, не публікуючи дані про вартість та управителя санаторію "Трускавець". Агентство систематично приховує інформацію про арештовані активи, ігноруючи вимоги прозорості та ефективного використання державних ресурсів.

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) створене для прозорого управління арештованими активами. Однак, агентство систематично приховує від громадськості інформацію про вартість та управителя активу, попри зобов’язання публікувати її. Не виключенням стала й інформація про арештований санаторій "Трускавець", пише УНН.

Згідно із законом, всі арештовані активи повинні бути відображені в Реєстрі арештованих активів, а їх оціночна вартість має бути доступною для громадськості.

Проте, випадок із санаторієм "Трускавець", переданим в управління АРМА за ухвалою Печерського районного суду м. Києва, яскраво демонструє ігнорування цих вимог. У Реєстрі відсутня інформація про цей актив, а також відсутні дані про проведену оцінку.

Незважаючи на те, що закупівля послуг управителя для санаторію була проведена, процедура відбулася без використання електронної системи "Прозорро", що порушує принципи відкритості. Більше того, навіть у звіті про закупівлю інформація про управителя є прихованою, що підриває довіру до діяльності АРМА.

Відповідно до закону, управителем може бути лише суб’єкт підприємницької діяльності. Однак, АРМА не розкриває деталі про компанію, яка керує санаторієм, і не звітує про отримані доходи від його діяльності. Це ставить під сумнів не лише законність процесу, а й прозорість використання державних ресурсів.

Такі дії АРМА, під керівництвом Олени Думи, викликають численні питання щодо її відповідності посаді та здатності виконувати обов’язки з дотриманням закону та інтересів держави.

Додамо

АРМА має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і за законом внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак, реальність виглядає інакше і наочним прикладом цього може слугувати не лише історія з санаторієм "Трускавець", а й з переданими в АРМА сміттєвозами.

За останні роки в АРМА накопичилося багато майна, яке б могло не просто приносити дохід державному бюджету, а й працювати з користю під час повномасштабної війни. Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА, могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям.

Окрім того, в управлінні АРМА знаходиться немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта припускає, що АРМА вибірково публікує інформацію про оцінку арештованого майна через те, що їм це вигідно з  корупційних міркувань. На його думку, такі факти мають реагувати правоохоронці.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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