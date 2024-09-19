АРМА вибірково публікує інформацію про оцінку активів: експерт вказує на корупційні мотиви

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) вибірково публікує інформацію про оцінку арештованого майна через те, що їм це вигідно з корупційних міркувань, на такі факти мають реагувати правоохоронці. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

"У випадку з АРМА ми наче ходимо по зачарованому колу. Повертаємося до того, що АРМА це є сама по собі структура - інструмент корупції і розкрадання. Вони не мають права приховувати цю інформацію. Чому приховують - бо їм це вигідно з корупційних міркувань", - зазначив Шабовта.

На його думку, на такі факти мають реагувати в терміновому порядку правоохоронні органи.

"У багатьох країнах, до речі, є такі структури як наша АРМА. Але там процеси, якими вони займаються, - прозорі і якісні. Що заважає нам створити таку саму прозору структуру - не знаю. У нас достатньо фахівців для цього", - додав експерт.

Контекст

АРМА має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і, відповідно до закону, внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак, реальність виглядає інакше і наочним прикладом цього може слугувати історія з переданими в АРМА сміттєвозами.

За останні роки в АРМА накопичилося багато майна, яке б могло не просто приносити дохід державному бюджету, а й працювати з користю під час повномасштабної війни. Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА, могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям.

Окрім того, в управлінні АРМА знаходиться немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла.

Тож виникає питання, чому АРМА під керівництвом Олени Думи зосереджується на формальностях та бюрократії, замість справжнього управління активами в інтересах держави.