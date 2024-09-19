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Сміттєвози в тіні: як АРМА ігнорує вимогу про оцінку арештованих активів

Сміттєвози в тіні: як АРМА ігнорує вимогу про оцінку арештованих активів

Київ • УНН

 • 194474 перегляди

АРМА не провела оцінку 19 переданих в управління сміттєвозів та не внесла дані до Реєстру арештованих активів. Агентство не звітує про використання та прибутки від арештованого майна, включаючи техніку та санаторії.

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і за законом внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак реальність виглядає інакше і наочним прикладом цього може слугувати історія з переданими в АРМА сміттєвозами, пише УНН.

Як зазначається на сайті АРМА, 19 сміттєвозів були передані в управління КП "Міське дорожнє управління" ще в листопаді 2023 року. До укладення цього договору, згідно з законом, Агентство з розшуку і менеджменту активів мало провести оцінку цієї спецтехніки, а результати оцінки вказати в Реєстрі арештованих активів.

Проте в Реєстрі арештованих активів немає жодної згадки про оцінку цих авто чи їх передачу в управління. Навіть більше - немає жодних даних про доходи, які б мали надходити до державного бюджету від використання цих транспортних засобів.

Тож постає кілька логічних запитань: що відбувається з арештованими активами під управлінням АРМА, чому агентство не звітує про їх використання і прибутки та куди дивиться очільниця державного органу Олена Дума?

Відсутність прозорих звітів і системної роботи може свідчити про серйозні проблеми в управлінні активами. І це лише один приклад з багатьох.

АРМА зобов’язане дотримуватися законодавства, але замість реальних результатів ми бачимо приклади вибіркового виконання своїх обов’язків. Усі ці активи могли б приносити кошти до бюджету, але, схоже, система простоює.

Додамо

Одною з основних задач АРМА є управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. За останні роки в АРМА накопичилося багато майна, яке б могло не просто приносити дохід державному бюджету, а й працювати з користю під час повномасштабної війни.

Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА, могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям.

Окрім того, в управлінні АРМА знаходиться немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла.

Тож виникає питання, чому АРМА під керівництвом Олени Думи зосереджується на формальностях та бюрократії, замість справжнього управління активами в інтересах держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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