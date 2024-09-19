Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако реальность выглядит иначе и наглядным примером этого может служить история с переданными в АРМА мусоровозами, пишет УНН.

Как отмечается на сайте АРМА, 19 мусоровозов были переданы в управление КП «Городское дорожное управление» еще в ноябре 2023 года. До заключения этого договора, согласно закону, Агентство по розыску и менеджменту активов должно было провести оценку этой спецтехники, а результаты оценки указать в Реестре арестованных активов.

Однако в Реестре арестованных активов нет ни одного упоминания об оценке этих авто или их передаче в управление. Более того - нет никаких данных о доходах, которые должны были бы поступать в государственный бюджет от использования этих транспортных средств.

Поэтому возникает несколько логичных вопросов: что происходит с арестованными активами под управлением АРМА, почему агентство не отчитывается об их использовании и прибыли и куда смотрит руководитель государственного органа Елена Дума?

Отсутствие прозрачных отчетов и системной работы может свидетельствовать о серьезных проблемах в управлении активами. И это лишь один пример из многих.

АРМА обязано соблюдать законодательство, но вместо реальных результатов мы видим примеры выборочного выполнения своих обязанностей. Все эти активы могли бы приносить средства в бюджет, но, похоже, система простаивает.

Добавим

Одной из основных задач АРМА является управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. За последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны.

Например, большинство санаториев, которые переданы АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

Кроме того, в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.

Поэтому возникает вопрос, почему АРМА под руководством Елены Думы сосредотачивается на формальностях и бюрократии, вместо настоящего управления активами в интересах государства.