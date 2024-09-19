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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 12:40  •  88853 просмотра

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Агентство по розыску и менеджменту активов выборочно публикует данные об оценке арестованного имущества из-за коррупционных интересов. Эксперт призывает правоохранителей реагировать на эти факты и создать прозрачную структуру управления активами.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выборочно публикует информацию об оценке арестованного имущества из-за того, что им это выгодно из  коррупционных соображений, на такие факты должны реагировать правоохранители. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

«В случае с АРМА мы как будто ходим по заколдованному кругу. Возвращаемся к тому, что АРМА это сама по себе структура - инструмент коррупции и хищения. Они не имеют права скрывать эту информацию. Почему скрывают - потому что им это выгодно из коррупционных соображений», - отметил Шабовта.

По его мнению, на такие факты должны реагировать в срочном порядке правоохранительные органы.

«Во многих странах, кстати, есть такие структуры как наша АРМА. Но там процессы, которыми они занимаются, - прозрачные и качественные. Что мешает нам создать такую же прозрачную структуру - не знаю. У нас достаточно специалистов для этого», - добавил эксперт.

Контекст

АРМА должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и, согласно закону, внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе и наглядным примером этого может служить история с переданными в АРМА мусоровозами.

За последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны. Например, большинство санаториев, переданных АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

Кроме того, в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.

Поэтому возникает вопрос, почему АРМА под руководством Елены Думы сосредотачивается на формальностях и бюрократии, вместо настоящего управления активами в интересах государства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика