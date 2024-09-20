Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) создано для прозрачного управления арестованными активами. Однако, агентство систематически скрывает от общественности информацию о стоимости и управляющего актива, несмотря на обязательства публиковать ее. Не исключением стала и информация об арестованном санатории "Трускавец", пишет УНН.

Согласно закону, все арестованные активы должны быть отражены в Реестре арестованных активов, а их оценочная стоимость должна быть доступной для общественности.

Однако, случай с санаторием "Трускавец", переданным в управление АРМА по решению Печерского районного суда г. Киева, ярко демонстрирует игнорирование этих требований. В Реестре отсутствует информация об этом активе, а также отсутствуют данные о проведенной оценке.

Несмотря на то, что закупка услуг управляющего для санатория была проведена, процедура состоялась без использования электронной системы "Прозорро", что нарушает принципы открытости. Более того, даже в отчете о закупке информация об управляющем является скрытой, что подрывает доверие к деятельности АРМА.

Согласно закону, управляющим может быть только субъект предпринимательской деятельности. Однако, АРМА не раскрывает детали о компании, которая управляет санаторием, и не отчитывается о полученных доходах от его деятельности. Это ставит под сомнение не только законность процесса, но и прозрачность использования государственных ресурсов.

Такие действия АРМА, под руководством Елены Думы, вызывают многочисленные вопросы относительно ее соответствия должности и способности выполнять обязанности с соблюдением закона и интересов государства.

Добавим

АРМА должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе и наглядным примером этого может служить не только история с санаторием "Трускавец", но и с переданными в АРМА мусоровозами.

За последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны. Например, большинство санаториев, переданных АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

Кроме того, в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предполагает, что АРМА выборочно публикует информацию об оценке арестованного имущества из-за того, что им это выгодно из коррупционных соображений. По его мнению, на такие факты должны реагировать правоохранители.