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Новий альбом Coldplay виходить у п'ятницю і знову об'єднує багато запрошених музикантів

Київ • УНН

 • 95960 перегляди

Coldplay випускає 10-й студійний альбом "Moon Music" 4 жовтня. Це концептуальний альбом про зв'язок людини з космосом, з колабораціями Jay Z, Little Simz та інших, присвячений темам любові та надії.

Незважаючи на те, що Кріс Мартін знову розповів про можливе наближення кінця свого гурту у інтерв'ю новозеландському радіо на Apple Music 1, це поки що офіційно не обговорюється.

Пише УНН із посиланням на DPA та Rai News.

Нещодавно фронтмен Кріс Мартін викликав ажіотаж своєю заявою про те, що дванадцятий альбом Coldplay стане останнім для гурту.

Дуже важливо, що у нас є ця межа

- підкреслив він кілька днів тому в інтерв'ю Apple Music.

Зараз Coldplay рекламують свій десятий студійний альбом "Moon Music", реліз якого відбудеться 4 жовтня.

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"Moon Music" - це запис, який живиться надією, оптимізмом і, перш за все, любов’ю, ідеться у прес-релізі.

Чим старшим я стаю, тим більше вірю, що єдиною порятунком є ​​любов

- каже Мартін.

Звичайно, існує багато різних типів любові. Але цей альбом про всі кольори любові. І це включає в себе навчитися любити себе, незважаючи на всі божевільні критичні голоси всередині нас. Якщо ви можете зробити це - і якщо що бути самим собою не означає намагатися завдати шкоди іншим - я думаю, що легше зрозуміти і любити всіх інших. Зрештою, ми бачимо любов як відкритість до всього і до всіх людей

- розповів британець.

У новому альбомі Coldplay продовжують музичний курс, яким вони досягли успіху протягом багатьох років. Від меланхолійного інді-року ранніх часів з "Yellow" і "The Scientist" залишилося небагато. Ніжний голос Кріса Мартіна є єдиною справжньою константою у звучанні Coldplay. Сьогодні гурт, заснований у Лондоні, виступає за готову до стадіону поп-музику з елементами різноманітних жанрів.

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Зазначається, що серед колаборацій у альбомі - Jay Z, le Little Simz та Brian Eno, а також письменниця та активістка Maya Angelou, поетеса-мемуаристка та захисниця громадянських прав, не кажучи вже про двох дітей Мартіна, Еппл та Мойсея.

Пісня "Moon Music", що відкриває альбом, насправді найбільше нагадує меланхолійні Coldplay початку 2000-х, якими вони зачарували музичну пресу. Але потім британці влаштовують поп-феєрверк.

Серед нього є легка, майже мрійлива "Feels Like I'm Falling In Love", що одразу запам'ятовується. Ще одна мелодія - "Good Feelings" з фанковим ритмом у стилі Chic. славетний Ніл Роджерс підіграє і вказаний як один з авторів пісні. У той же час, є живий звук бойз-бенду. Coldplay опанували його після спільного синглу з суперзірками к-попу BTS ("My Universe").

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Загалом вказуєтеся, що "Moon Music" - це концептуальний альбом, присвячений зв'язку людини з космосом, розказаний через теми любові, надії та екзистенційного подиву.

Ще з’явилася інформація, що після  "Moon Music" вийде ще два лонгплея, після чого Coldplay можуть дійсно повністю розпатися.

Для Мартіна це принаймні логічний крок:

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Є лише сім книг про Гаррі Поттера. Є лише дванадцять з половиною альбомів Бітлз і приблизно стільки ж Боба Марлі, усі вони наші герої

- повідомив лідер Coldplay.

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