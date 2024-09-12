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Тейлор Свіфт встановила рекорд на MTV VMA 2024: як пройшло шоу

Тейлор Свіфт встановила рекорд на MTV VMA 2024: як пройшло шоу

Київ • УНН

 • 116150 перегляди

Тейлор Свіфт отримала 7 нагород на MTV Video Music Awards 2024, встановивши рекорд за кількістю сольних перемог. Церемонія включала виступи зірок, серед яких Eminem, Кеті Перрі та Сабріна Карпентер.

Церемонія вручення премії MTV Video Music Awards 2024 пройшла в середу ввечері під виступи таких зірок, як Тейлор Свіфт, Чаппел Роан та Сабріна Карпентер, повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Шоу, яке вела Меган Ті Сталліон, включало яскраві виступи LL Cool J, Eminem, Шон Мендес, Кеті Перрі, Бенсон Бун, Anitta, Karol G, Каміла Кабельйо, Halsey та інші.

Свіфт очолила список переможців, отримавши в цілому сім нагород з 12 номінацій, включаючи нагороди "Артист року" та "Пісня літа". Вечір був примітним тим, що вона перевершила рекорд Бейонсе за кількістю сольних перемог VMA, здобувши 30 перемог проти 26 у Бейонсе (Бейонс має ще дві з Destiny's Child, а також дві з її чоловіком Jay-Z у складі The Carters). Свіфт також стала першим артистом, який коли-небудь вигравав нагороду "Відео року" п'ять разів.

Eminem, Tyla та Меган Ті Сталліон розділили друге місце за кількістю перемог, отримавши по дві "місячні людини" кожен. Eminem забрав додому статуетку за найкращий хіп-хоп та найкращі візуальні ефекти за "Houdini", а Меган Ті Сталліон виграла її за найкращий художній напрямок за "BOA" та найкраще популярне відео за "Mamushi". Tyla отримала нагороди за найкращого нового виконавця та найкращий афробіт за "Water".

Інші переможці отримали по одній нагороді, серед переможців були Дуа Ліпа, Аріана Гранде, Бенсон Бун, SZA, Біллі Айліш, Сабріна Карпентер, Lisa and Seventeen, серед інших. Примітно, що в колі переможців була Бейонсе, чия пісня "Cowboy Carter" нещодавно була виключена з номінацій на премію CMA Awards.

Eminem відкрив шоу самореферентним виконанням пісень Houdini і Somebody Save Me, віддаючи шану своєму виступу на VMA 2000 року, викликавши на сцену цілу армію двійників. Кеті Перрі показала надзвичайне виконання деяких зі своїх найбільших хітів і нових пісень у межах свого попурі на премії Video Vanguard Award, тоді як Каміла Кабельйо виконала "Godspeed" у постановці в стилі селфі.

Сабріна Карпентер вирушила у "відкритий космос" для свого виступу, виконавши попурі з пісень зі свого останнього альбому "Short n'Sweet". Співачка спустилася зі крокв на гойдалках під Please, Please, Please, а потім перейшла до Taste, танцюючи з "інопланетянином" і "астронавтом" позаду неї. Ціла команда "астронавтів" вийшла на сцену, коли вона перейшла до Espresso, танцюючи в унісон, поки співала свій літній хіт.

Чаппелл Роан викликала спогади про середньовіччя, виконавши "Good Luck Babe". Одягнена в обладунки та озброєна арбалетом, співачка очолила групу танцюристів-чоловіків на тлі гігантського замку, повного місяця та високих воріт, які спалахнули справжнім вогнем на початку виступу.

Fat Joe та DJ Khaled приєдналися до Anitta, щоб представити свій новий спільний альбом "Paradise", перш ніж вона відокремилася і заспівала дуетом з Tiago PZK "Alegría", завершивши виступ "Savage Funk". Шон Мендес дебютував зі своєю новою піснею Nobody Knows. Halsey представила свою рок-пісню Ego невдовзі після Rauw Alejandro. Додаткові виступи були від LISA, Меган Ті Сталліон, Karol G, Ленні Кравіца, GloRilla, LL Cool J та Бенсона Буна. Також Teddy Swims та Jessie Murph виконали свої хіти.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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