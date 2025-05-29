У Чехії вчительку засудили за заперечення злочинів рф в Україні перед школярами

У Чехії засудили вчительку до семи місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 20 місяців за заперечення військових злочинів росії в Україні, передає УНН із посиланням на Сeske Noviny.

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За інформацією, суд засудив вчительку Мартіну Беднаржову до семи місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 20 місяців, а також заборонив їй займатися викладацькою діяльністю протягом трьох років. Їй також доведеться пройти курс із підвищення своєї медіаграмотності. Втім, рішення не є остаточним.

Суддя Елішка Матьяшова заявила, що агресія рф проти України була засуджена більшістю країн світу, про що широко повідомлялося в той час, коли Беднаржова читала лекцію студентам.

"Це означає, що відповідач повинен був знати про це", - заявив суддя.

Вона зазначила, що якби Беднаржова зробила подібні заяви, наприклад, у присутності своїх друзів, її, ймовірно, не притягнули б до відповідальності.

"У цьому випадку це шкідливо саме тому, що вона обрала дітей 13, 14 років, яких вона взяла в заручники і які не могли нічого зробити, окрім як сидіти і вбирати її погляди", - заявила суддя.

Вона підкреслила, що ніхто не засуджує Беднаржову за її думку.

"Обвинувачена може думати все, що завгодно, але вона не повинна зловживати своїм становищем учителя", - заявила Матьяшова.

Повідомляється, суддя зобов'язав вчительку пройти курс підвищення медіаграмотності, бо, за її словами, у неї виникли проблеми з розрізненням дезінформації та пропаганди.

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Районний суд Праги 6 розглядав цю справу втретє. Він двічі виправдав вчительку, і вдруге апеляційний суд залишив вирок чинним. Однак у січні цього року Верховний суд скасував вироки, ухваливши, що суди повинні більше зосередитися на тому, чи виконала Беднаржова об'єктивні та суб'єктивні аспекти злочину.

Як зазначає ЗМІ, під час уроку стилістики у квітні 2022 року Беднаржова заявила восьмикласникам, що вторгнення росії — це "виправдане врегулювання ситуації", заперечувала події в Києві та називала чеське телебачення упередженим. Вона також повторила наративи російської пропаганди про "українських нацистів" на Донбасі. Деякі учні записали її слова.

Беднаржова, яка балотується до Палати депутатів на осінніх виборах за празьким списком кандидатів від партії Stačilo! рух, описує свій процес як політичний і сьогодні знову заявила, що дотримується своїх заяв. Вона також говорила про те, що російське населення зазнавало тортур в Україні і що різанина в Бучі досі не розслідувана. За її словами, ЗМІ не висвітлюють конфлікт правдиво.

Після інциденту вчительку з тридцятирічним стажем звільнили, після чого вона безуспішно намагалася врегулювати трудовий спір зі школою.

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