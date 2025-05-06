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Героїзували рашистів і чекали на захоплення Києва: СБУ викрила трьох священнослужителів УПЦ (МП)

Київ • УНН

 • 2010 перегляди

СБУ повідомила про підозру трьом священникам УПЦ (МП) за виправдання агресії рф. Вони чекали захоплення Києва та героїзували окупантів, їм загрожує до 8 років тюрми.

Героїзували рашистів і чекали на захоплення Києва: СБУ викрила трьох священнослужителів УПЦ (МП)

Троє кліриків УПЦ (МП) у двох регіонах України під час проповідей виправдовували збройну агресію рф, героїзували загарбників і чекали на захоплення Києва та Черкаської області. Їм повідомили про підозри, священнослужителям загрожує до 8 років за ґратами з конфіскацією майна. Про це повідомляє СБУ передає УНН.

Деталі

За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

... на Київщині викрито керівника одного з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району, який у розмовах з парафіянами героїзував рашистів та висловлював сподівання на захоплення регіону 

- йдеться у дописі.

Крім цього, як зазначають у СБУ, священник поширював фейки про Сили оборони та заперечував авіаудари агресора по цивільній інфраструктурі України.

За даними слідства фігурант тривалий час проживав на Луганщині, але після початку повномасштабної війни переїхав до Київської області та очолив одну з місцевих парафій.

У Черкаській області затримано ще двох прокремлівських агітаторів. Ними виявилися настоятель церкви та монах чоловічого монастиря УПЦ (МП), які вихваляли путіна та окупаційні угруповання рф 

- додають у СБУ.

Також обидва клірики, як зазначається, сподівалися на захоплення центрального регіону України.

Задокументовано, що очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей України.

Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили інформаційно-підривну діяльність кліриків на користь рф. Під час обшуків у фігурантів виявили прокремлівську літературу та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозри за ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмисникам загрожує до 8 років оплати волі з конфіскацією майна 

– повідомили в СБУ.

Робили бізнес на трофейній зброї: затримали ділків з чотирьох регіонів України05.05.25, 17:35 • 8852 перегляди

Альона Уткіна

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