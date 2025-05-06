Героизировали рашистов и ждали захвата Киева: СБУ разоблачила трех священнослужителей УПЦ (МП)
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении трем священникам УПЦ (МП) за оправдание агрессии рф. Они ждали захвата Киева и героизировали оккупантов, им грозит до 8 лет тюрьмы.
Трое клириков УПЦ (МП) в двух регионах Украины во время проповедей оправдывали вооруженную агрессию россии, героизировали захватчиков и ждали захвата Киева и Черкасской области. Им сообщили о подозрениях, священнослужителям грозит до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества. Об этом сообщает СБУ передает УНН.
Детали
По материалам дела, во время проповедей и общения с прихожанами фигуранты оправдывали преступления кремля и призывали к поддержке оккупантов.
... в Киевской области разоблачен руководитель одной из религиозных общин УПЦ (МП) Фастовского района, который в разговорах с прихожанами героизировал рашистов и выражал надежду на захват региона
Кроме этого, как отмечают в СБУ, священник распространял фейки о Силах обороны и отрицал авиаудары агрессора по гражданской инфраструктуре Украины.
По данным следствия, фигурант долгое время проживал на Луганщине, но после начала полномасштабной войны переехал в Киевскую область и возглавил один из местных приходов.
В Черкасской области задержаны еще два прокремлевских агитатора. Ими оказались настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ (МП), которые восхваляли путина и оккупационные группировки россии
Также оба клирика, как отмечается, надеялись на захват центрального региона Украины.
Задокументировано, что глава храма регулярно присылал в мессенджеры прихожан сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины.
Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили информационно-подрывную деятельность клириков в пользу россии. Во время обысков у фигурантов обнаружили прокремлевскую литературу и мобильные телефоны с доказательствами распространения российской пропаганды.
В настоящее время следователи СБУ сообщили им о подозрениях по ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленникам грозит до 8 лет оплаты свободы с конфискацией имущества
Делали бизнес на трофейном оружии: задержали дельцов из четырех регионов Украины05.05.25, 17:35 • 8850 просмотров