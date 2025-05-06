Героизировали рашистов и ждали захвата Киева: СБУ разоблачила трех священнослужителей УПЦ (МП)

Трое клириков УПЦ (МП) в двух регионах Украины во время проповедей оправдывали вооруженную агрессию россии, героизировали захватчиков и ждали захвата Киева и Черкасской области. Им сообщили о подозрениях, священнослужителям грозит до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества. Об этом сообщает СБУ передает УНН.

Детали

По материалам дела, во время проповедей и общения с прихожанами фигуранты оправдывали преступления кремля и призывали к поддержке оккупантов.

... в Киевской области разоблачен руководитель одной из религиозных общин УПЦ (МП) Фастовского района, который в разговорах с прихожанами героизировал рашистов и выражал надежду на захват региона - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечают в СБУ, священник распространял фейки о Силах обороны и отрицал авиаудары агрессора по гражданской инфраструктуре Украины.

По данным следствия, фигурант долгое время проживал на Луганщине, но после начала полномасштабной войны переехал в Киевскую область и возглавил один из местных приходов.

В Черкасской области задержаны еще два прокремлевских агитатора. Ими оказались настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ (МП), которые восхваляли путина и оккупационные группировки россии - добавляют в СБУ.

Также оба клирика, как отмечается, надеялись на захват центрального региона Украины.

Задокументировано, что глава храма регулярно присылал в мессенджеры прихожан сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины.

Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили информационно-подрывную деятельность клириков в пользу россии. Во время обысков у фигурантов обнаружили прокремлевскую литературу и мобильные телефоны с доказательствами распространения российской пропаганды.

В настоящее время следователи СБУ сообщили им о подозрениях по ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленникам грозит до 8 лет оплаты свободы с конфискацией имущества – сообщили в СБУ.

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