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В Чехии учительницу осудили за отрицание преступлений рф в Украине перед школьниками

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Чешскую учительницу приговорили к условному сроку и запрету преподавать за отрицание преступлений рф. Во время урока она распространяла дезинформацию о войне в Украине среди детей.

В Чехии учительницу осудили за отрицание преступлений рф в Украине перед школьниками

В Чехии приговорили учительницу к семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 20 месяцев за отрицание военных преступлений россии в Украине, передает УНН со ссылкой на Сeske Noviny.

Детали 

По информации, суд приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 20 месяцев, а также запретил ей заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет. Ей также придется пройти курс по повышению своей медиаграмотности. Впрочем, решение не является окончательным. 

Судья Элишка Матьяшова заявила, что агрессия рф против Украины была осуждена большинством стран мира, о чем широко сообщалось в то время, когда Беднаржова читала лекцию студентам.

"Это означает, что ответчик должен был знать об этом", - заявил судья.

Она отметила, что если бы Беднаржова сделала подобные заявления, например, в присутствии своих друзей, ее, вероятно, не привлекли бы к ответственности.

"В этом случае это вредно именно потому, что она выбрала детей 13, 14 лет, которых она взяла в заложники и которые не могли ничего сделать, кроме как сидеть и впитывать ее взгляды", - заявила судья.

Она подчеркнула, что никто не осуждает Беднаржову за ее мнение. 

"Обвиняемая может думать все, что угодно, но она не должна злоупотреблять своим положением учителя", - заявила Матьяшова. 

Сообщается, судья обязал учительницу пройти курс повышения медиаграмотности, потому что, по ее словам, у нее возникли проблемы с различением дезинформации и пропаганды.

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Районный суд Праги 6 рассматривал это дело в третий раз. Он дважды оправдал учительницу, и во второй раз апелляционный суд оставил приговор в силе. Однако в январе этого года Верховный суд отменил приговоры, постановив, что суды должны больше сосредоточиться на том, выполнила ли Беднаржова объективные и субъективные аспекты преступления.

Как отмечает СМИ, во время урока стилистики в апреле 2022 года Беднаржова заявила восьмиклассникам, что вторжение россии - это "оправданное урегулирование ситуации", отрицала события в Киеве и называла чешское телевидение предвзятым. Она также повторила нарративы российской пропаганды об "украинских нацистах" на Донбассе. Некоторые ученики записали ее слова.

Беднаржова, которая баллотируется в Палату депутатов на осенних выборах по пражскому списку кандидатов от партии Stačilo! движение, описывает свой процесс как политический и сегодня снова заявила, что придерживается своих заявлений. Она также говорила о том, что российское население подвергалось пыткам в Украине и что резня в Буче до сих пор не расследована. По ее словам, СМИ не освещают конфликт правдиво.

После инцидента учительницу с тридцатилетним стажем уволили, после чего она безуспешно пыталась урегулировать трудовой спор со школой. 

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Алина Волянская

Алина Волянская

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