Поддерживали оккупацию и призывали рф к новым обстрелам: в ряде областей разоблачены вражеские коллаборанты
Киев • УНН
СБУ задержала четырех интернет-агитаторов в разных регионах Украины, которые оправдывали преступления рф и призывали к новым обстрелам. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям УКУ.
Задержаны четыре прокремлевских интернет-агитатора, действовавших в разных регионах Украины. Их подозревают по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ задержала еще 4-х сторонников рф, которые оправдывали военные преступления рашистов и ждали оккупации новых территорий Украины
Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию рф и отрицали военные преступления рашистов.
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Вот что о них известно:
- в Харькове СБУ задержала 56-летнего горожанина, который создал канал на российской платформе «Рутуб», чтобы призвать рашистов к захвату региона. Кроме этого, он администрировал Телеграм-канал, где популяризировал оккупационные группировки рф и пытался дискредитировать ВСУ;
- В Винницкой области задержан 60-летний житель Гайсинского района. На своей странице в запрещенных «Одноклассниках» он распространял сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины;
- в Чернигове задержана 41-летняя секретарша местного суда, которая призвала рф к массированным обстрелам украинских городов, в частности гражданской инфраструктуры. Следствие выявило это в ее разговорах со знакомыми в россии;
- в Киеве разоблачен 24-летний местный безработный, который по заказу фсб должен был распространять листовки с фейками кремлевской пропаганды.
Молодой человек получил от оккупантов электронный макет этого флаера. Среди прочего, на рисунке был QR-код, который направлял пользователей в антиукраинское интернет-сообщество.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта, когда он заказал в типографии печать первой партии пророссийских листовок в количестве 900 шт.
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В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- чч 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);
- ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и к изменению государственной границы Украины).