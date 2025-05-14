Поддерживали оккупацию и призывали рф к новым обстрелам: в ряде областей разоблачены вражеские коллаборанты

Задержаны четыре прокремлевских интернет-агитатора, действовавших в разных регионах Украины. Их подозревают по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ задержала еще 4-х сторонников рф, которые оправдывали военные преступления рашистов и ждали оккупации новых территорий Украины - говорится в сообщении.

Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию рф и отрицали военные преступления рашистов.

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Вот что о них известно:

в Харькове СБУ задержала 56-летнего горожанина, который создал канал на российской платформе «Рутуб», чтобы призвать рашистов к захвату региона. Кроме этого, он администрировал Телеграм-канал, где популяризировал оккупационные группировки рф и пытался дискредитировать ВСУ;

В Винницкой области задержан 60-летний житель Гайсинского района. На своей странице в запрещенных «Одноклассниках» он распространял сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины;

в Чернигове задержана 41-летняя секретарша местного суда, которая призвала рф к массированным обстрелам украинских городов, в частности гражданской инфраструктуры. Следствие выявило это в ее разговорах со знакомыми в россии;

в Киеве разоблачен 24-летний местный безработный, который по заказу фсб должен был распространять листовки с фейками кремлевской пропаганды.

Молодой человек получил от оккупантов электронный макет этого флаера. Среди прочего, на рисунке был QR-код, который направлял пользователей в антиукраинское интернет-сообщество.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта, когда он заказал в типографии печать первой партии пророссийских листовок в количестве 900 шт.

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В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: