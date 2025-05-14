Підтримували окупацію та закликали рф до нових обстрілів: у низці областей викрито ворожих колаборантів
Київ • УНН
СБУ затримала чотирьох інтернет-агітаторів у різних регіонах України, які виправдовували злочини рф та закликали до нових обстрілів. Їм повідомлено про підозру за кількома статтями ККУ.
Затримано чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Їх підозрюють за декількома статтями Кримінального кодексу України.
Переда УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
СБУ затримала ще 4-х поплічників рф, які виправдовували воєнні злочини рашистів і чекали на окупацію нових територій України
Зловмисники виправдовували збройну агресію рф та заперечували воєнні злочини рашистів.
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Ось що про них відомо:
- у Харкові СБУ затримала 56-річного містянина, який створив канал на російській платформі «Рутуб», щоб закликати рашистів до захоплення регіону. Крім цього, він адміністрував Телеграм-канал, де популяризував окупаційні угруповання рф та намагався дискредитувати ЗСУ;
- На Вінниччині затримано 60-річного мешканця Гайсинського району. На своїй сторінці в заборонених «Однокласниках» він поширював дописи на підтримку окупації східних областей України;
- у Чернігові затримано 41-річну секретарку місцевого суду, яка закликала рф до масованих обстрілів українських міст, зокрема цивільної інфраструктури. Слідство виявило це у її розмовах зі знайомими в росії;
- у Києві викрито 24-річного місцевого безробітного, який на замовлення фсб мав поширювати листівки із фейками кремлівської пропаганди.
Молодик отримав від окупантів електронний макет цього флаєра. Серед іншого, на малюнку був QR-код, який направляв користувачів до антиукраїнської інтернет-спільноти.
Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він замовив у типографії друк першої партії проросійських листівок у кількості 900 шт.
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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
- чч 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
- ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та до зміни державного кордону України).