Підтримували окупацію та закликали рф до нових обстрілів: у низці областей викрито ворожих колаборантів

Затримано чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Їх підозрюють за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Переда УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ затримала ще 4-х поплічників рф, які виправдовували воєнні злочини рашистів і чекали на окупацію нових територій України - ідеться у дописі.

Зловмисники виправдовували збройну агресію рф та заперечували воєнні злочини рашистів.

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Ось що про них відомо:

у Харкові СБУ затримала 56-річного містянина, який створив канал на російській платформі «Рутуб», щоб закликати рашистів до захоплення регіону. Крім цього, він адміністрував Телеграм-канал, де популяризував окупаційні угруповання рф та намагався дискредитувати ЗСУ;

На Вінниччині затримано 60-річного мешканця Гайсинського району. На своїй сторінці в заборонених «Однокласниках» він поширював дописи на підтримку окупації східних областей України;

у Чернігові затримано 41-річну секретарку місцевого суду, яка закликала рф до масованих обстрілів українських міст, зокрема цивільної інфраструктури. Слідство виявило це у її розмовах зі знайомими в росії;

у Києві викрито 24-річного місцевого безробітного, який на замовлення фсб мав поширювати листівки із фейками кремлівської пропаганди.

Молодик отримав від окупантів електронний макет цього флаєра. Серед іншого, на малюнку був QR-код, який направляв користувачів до антиукраїнської інтернет-спільноти.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він замовив у типографії друк першої партії проросійських листівок у кількості 900 шт.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: