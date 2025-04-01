Пропагандиста Молчанова, який працював на Медведчука, заарештували у Польщі та депортували в Україну: зараз він в СІЗО
Київ • УНН
СБУ, СЗР та польські правоохоронці затримали в ЄС Кирила Молчанова, який працював на Медведчука. Його депортували в Україну, де він зараз перебуває в СІЗО.
СБУ, СЗР та правоохоронні органи Польщі затримали у ЄС "політексперта" із пулу Віктора Медведчука Кирила Молчанова. Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
Деталі
За даними джерел УНН, мова йде про "політичного експерта" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука Кирила Молчанова.
Служба безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки України та правоохоронними органами Республіки Польща провела багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. Вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері. Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО
За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: фсб та зовнішню розвідку рф. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.
У 2022 році він виїхав до росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Також зловмисник був одним із частих гостей ток-шоу володимира соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію рф та поширював фейки про ситуацію в Україні. Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України
Окрім того, він закликав до підготовки замовних терактів в Україні, використовуючи свій Telegram-канал, на якому регулярно "репостив" чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).
Нагадаємо
Правоохоронні органи Республіки Польща затримали 47-річного громадянина України за підозрою у співробітництві з російськими спецслужбами.