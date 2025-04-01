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Пропагандиста Молчанова, работавшего на Медведчука, арестовали в Польше и депортировали в Украину: сейчас он в СИЗО

Киев • УНН

 • 31860 просмотра

СБУ, СВР и польские правоохранители задержали в ЕС Кирилла Молчанова, работавшего на Медведчука. Его депортировали в Украину, где он сейчас находится в СИЗО.

Пропагандиста Молчанова, работавшего на Медведчука, арестовали в Польше и депортировали в Украину: сейчас он в СИЗО

СБУ, СВР и правоохранительные органы Польши задержали в ЕС "политэксперта" из пула Виктора Медведчука Кирилла Молчанова. Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в одном из киевских СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о "политическом эксперте" из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука Кирилла Молчанова.

Служба безопасности совместно со Службой внешней разведки Украины и правоохранительными органами Республики Польша провела многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере. Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в одном из киевских СИЗО

- говорится в сообщении. 

По материалам дела, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.

В 2022 году он выехал в Россию, где впоследствии стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Также злоумышленник был одним из частых гостей ток-шоу Владимира Соловьева. Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах кремлевского пропагандиста, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине. Кроме того, он организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины

- добавили в СБУ.

Кроме того, он призвал к подготовке заказных терактов в Украине, используя свой Telegram-канал, на котором регулярно "репостил" чат-боты российских спецслужб, собирающих разведданные о Силах обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Напомним

Правоохранительные органы Республики Польша задержали 47-летнего гражданина Украины по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Павел Башинский

Павел Башинский

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