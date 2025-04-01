Пропагандиста Молчанова, работавшего на Медведчука, арестовали в Польше и депортировали в Украину: сейчас он в СИЗО

СБУ, СВР и правоохранительные органы Польши задержали в ЕС "политэксперта" из пула Виктора Медведчука Кирилла Молчанова. Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в одном из киевских СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

По данным источников УНН, речь идет о "политическом эксперте" из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука Кирилла Молчанова.

Служба безопасности совместно со Службой внешней разведки Украины и правоохранительными органами Республики Польша провела многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере. Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в одном из киевских СИЗО

По материалам дела, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.

В 2022 году он выехал в Россию, где впоследствии стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Также злоумышленник был одним из частых гостей ток-шоу Владимира Соловьева. Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах кремлевского пропагандиста, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине. Кроме того, он организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины