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На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 та 20% від наявних у рф літаків Ту-95МС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18707 перегляди

На аеродромі "Оленья" було зосереджено 40 Ту-22М3 та 11 Ту-95МС. Як зазначає Defense Express, росіяни переганяють бомбардувальники, щоб заплутати розвідку Сил оборони України.

На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 та 20% від наявних у рф літаків Ту-95МС - ЗМІ

Станом на 26 травня 2025 року на аеродромі "Оленья" було одночасно зосереджено аж 40 Ту-22М3, 11 бомбардувальників Ту-95МС. У Defense Express припускають, що росіяни постійно переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне, аби заплутати розвідувальні структури Сил оборони України, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що на тлі посилення ударів РФ по Україні стає актуальною будь-яка інформація, яка стосується зокрема поточних можливостей стратегічної авіації країни-агресора. На цьому тлі варто зокрема звертати увагу на ті супутникові знімки, які публікують в Twitter автори ресурсу AviVector.

Наприклад, за одним із таких знімків виходить, що станом на 26 травня 2025 року на аеродромі "Оленья" було одночасно зосереджено аж 40 Ту-22М3, 11 бомбардувальників Ту-95МС або 20% від загалом наявного флоту літаків цього типу, та заодно п’ять літаків Ан-12 (котрі однак можуть відноситись як до транспортної, так і до морської авіації РФ) 

- йдеться у повідомленні.

Ось ці дані про наявність на 26 травня 2025 року аж 40 бомбардувальників Ту-22М3 різко контрастують із тим, що станом на середину цього місяця рашисти зосередили аж 42 літаки цього типу на авіабазі "Белая" в Сибіру. І це все при тому, що стратегічна авіація "ВКС РФ" загалом має лише до 60 Ту-22М3, додають в Defense Express.

З цього прямо випливає, що за ці два тижні росіяни перегнали назад із аеродрому "Белая" на базу "Оленья" аж чотири десятки своїх ракетоносіїв, що виглядає по-своєму парадоксально. Бо зараз РФ якщо і використовує Ту-22М3 для ударів по Україні, то вкрай обмежено, особливо у порівнянні з 2023 та 2024 роками

 - зазначено у матеріалі.

Також, за даними Defense Express, є цікава деталь в тому, що із наявних станом на 26 травня на аеродромі "Оленья" 11 Ту-95МС в ракетному ударі по Україні в цей день було задіяно лише три такі бомбардувальника. Що може виглядати як реально співвідношення можливостей стратегічної авіації РФ в плані "наявні літаки/реально готові до застосування".

Є важливі дані й щодо аеродрому "Енгельс", знімки по якому також наводять автори ресурсу AviVector. Вони вказують, що станом на 25 травня 2025 року на згаданій авіабазі було одночасно шість Ту-95МС, три Ту-160 та заодно чотири Су-34, а от на 26 травня 2025 року – уже лише по три Ту-95МС і Ту-160, та два Су-34 

- зазначено у матеріалі.

Водночас заявляється, що після проведення нового масованого ракетного удару по Україні 26 травня 2025 року на "Енгельс" сіло одночасно сім Ту-95МС, ще один літак цього типу полетів на аеродром "Оленья".

Із цих специфічних маневрів можна зробити припущення, що росіяни постійно переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне, аби заплутати розвідувальні структури Сил оборони України та країн-партнерів. Зокрема, щоб ускладнити фіксацію моменту бойового вильоту на виконання нового ракетного удару по Україні. При цьому виходить, що рашисти йдуть на такі маневри навіть ціною перевитрати обмеженого ресурсу по льотним годинам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну й Ту-160 заодно 

- наголосили в Defense Express.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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