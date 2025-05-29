На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 та 20% від наявних у рф літаків Ту-95МС - ЗМІ

Станом на 26 травня 2025 року на аеродромі "Оленья" було одночасно зосереджено аж 40 Ту-22М3, 11 бомбардувальників Ту-95МС. У Defense Express припускають, що росіяни постійно переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне, аби заплутати розвідувальні структури Сил оборони України, передає УНН.

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Видання зауважує, що на тлі посилення ударів РФ по Україні стає актуальною будь-яка інформація, яка стосується зокрема поточних можливостей стратегічної авіації країни-агресора. На цьому тлі варто зокрема звертати увагу на ті супутникові знімки, які публікують в Twitter автори ресурсу AviVector.

Наприклад, за одним із таких знімків виходить, що станом на 26 травня 2025 року на аеродромі "Оленья" було одночасно зосереджено аж 40 Ту-22М3, 11 бомбардувальників Ту-95МС або 20% від загалом наявного флоту літаків цього типу, та заодно п’ять літаків Ан-12 (котрі однак можуть відноситись як до транспортної, так і до морської авіації РФ) - йдеться у повідомленні.

Ось ці дані про наявність на 26 травня 2025 року аж 40 бомбардувальників Ту-22М3 різко контрастують із тим, що станом на середину цього місяця рашисти зосередили аж 42 літаки цього типу на авіабазі "Белая" в Сибіру. І це все при тому, що стратегічна авіація "ВКС РФ" загалом має лише до 60 Ту-22М3, додають в Defense Express.

З цього прямо випливає, що за ці два тижні росіяни перегнали назад із аеродрому "Белая" на базу "Оленья" аж чотири десятки своїх ракетоносіїв, що виглядає по-своєму парадоксально. Бо зараз РФ якщо і використовує Ту-22М3 для ударів по Україні, то вкрай обмежено, особливо у порівнянні з 2023 та 2024 роками - зазначено у матеріалі.

Також, за даними Defense Express, є цікава деталь в тому, що із наявних станом на 26 травня на аеродромі "Оленья" 11 Ту-95МС в ракетному ударі по Україні в цей день було задіяно лише три такі бомбардувальника. Що може виглядати як реально співвідношення можливостей стратегічної авіації РФ в плані "наявні літаки/реально готові до застосування".

Є важливі дані й щодо аеродрому "Енгельс", знімки по якому також наводять автори ресурсу AviVector. Вони вказують, що станом на 25 травня 2025 року на згаданій авіабазі було одночасно шість Ту-95МС, три Ту-160 та заодно чотири Су-34, а от на 26 травня 2025 року – уже лише по три Ту-95МС і Ту-160, та два Су-34 - зазначено у матеріалі.

Водночас заявляється, що після проведення нового масованого ракетного удару по Україні 26 травня 2025 року на "Енгельс" сіло одночасно сім Ту-95МС, ще один літак цього типу полетів на аеродром "Оленья".