На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 и 20% от имеющихся в рф самолетов Ту-95МС - СМИ

По состоянию на 26 мая 2025 года на аэродроме "Оленья" было одновременно сосредоточено аж 40 Ту-22М3, 11 бомбардировщиков Ту-95МС. В Defense Express предполагают, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между разными аэродромами намеренно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что на фоне усиления ударов рф по Украине становится актуальной любая информация, касающаяся в частности текущих возможностей стратегической авиации страны-агрессора. На этом фоне стоит в частности обращать внимание на те спутниковые снимки, которые публикуют в Twitter авторы ресурса AviVector.

Например, по одному из таких снимков получается, что по состоянию на 26 мая 2025 года на аэродроме "Оленья" было одновременно сосредоточено аж 40 Ту-22М3, 11 бомбардировщиков Ту-95МС или 20% от общего имеющегося флота самолетов этого типа, и заодно пять самолетов Ан-12 (которые однако могут относиться как к транспортной, так и к морской авиации РФ) - говорится в сообщении.

Вот эти данные о наличии на 26 мая 2025 года аж 40 бомбардировщиков Ту-22М3 резко контрастируют с тем, что по состоянию на середину этого месяца рашисты сосредоточили аж 42 самолета этого типа на авиабазе "Белая" в Сибири. И это все при том, что стратегическая авиация "вкс рф" в целом имеет лишь до 60 Ту-22М3, добавляют в Defense Express.

Из этого прямо следует, что за эти две недели россияне перегнали обратно с аэродрома "Белая" на базу "Оленья" аж четыре десятка своих ракетоносцев, что выглядит по-своему парадоксально. Потому что сейчас РФ если и использует Ту-22М3 для ударов по Украине, то крайне ограниченно, особенно по сравнению с 2023 и 2024 годами - указано в материале.

Также, по данным Defense Express, есть интересная деталь в том, что из имеющихся по состоянию на 26 мая на аэродроме "Оленья" 11 Ту-95МС в ракетном ударе по Украине в этот день было задействовано лишь три таких бомбардировщика. Что может выглядеть как реально соотношение возможностей стратегической авиации рф в плане "имеющиеся самолеты/реально готовые к применению".

Есть важные данные и по аэродрому "Энгельс", снимки по которому также приводят авторы ресурса AviVector. Они указывают, что по состоянию на 25 мая 2025 года на упомянутой авиабазе было одновременно шесть Ту-95МС, три Ту-160 и заодно четыре Су-34, а вот на 26 мая 2025 года – уже лишь по три Ту-95МС и Ту-160, и два Су-34 - указано в материале.

В то же время заявляется, что после проведения нового массированного ракетного удара по Украине 26 мая 2025 года на "Энгельс" село одновременно семь Ту-95МС, еще один самолет этого типа улетел на аэродром "Оленья".