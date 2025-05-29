На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 и 20% от имеющихся в рф самолетов Ту-95МС - СМИ

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов
13:16 • 70644 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 84363 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 97045 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 89273 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 161735 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 94611 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 121355 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 110274 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 115057 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 101965 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.4м/с
68%
745мм
Популярные новости

Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

29 мая, 07:57 • 53758 просмотра

Порноскандал с видео с OnlyFans спровоцировал отставку в политикуме Финляндии

29 мая, 09:56 • 41092 просмотра

Вениславский: в ВР рассматривают возможность повысить возрастной предел для выезда мужчин за границу до 23-24 лет

29 мая, 10:49 • 22619 просмотра

Командир 211-й бригады покрывал пытки солдат: расследование завершено, дело передают в суд

14:26 • 5364 просмотра

На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 и 20% от имеющихся в рф самолетов Ту-95МС - СМИ

16:43 • 12756 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

13:16 • 70644 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 161735 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 193696 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 270246 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 280639 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Хакан Фидан

Андрей Сибига

Урсула фон дер Ляйен

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синегубов

Актуальные места

Харьковская область

Нидерланды

Европа

Киев

Сумы

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 100037 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 93145 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 106964 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 165220 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 102006 просмотра
Актуальное

Туполев Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 и 20% от имеющихся в рф самолетов Ту-95МС - СМИ

Киев • УНН

 • 13561 просмотра

На аэродроме "Оленья" было сосредоточено 40 Ту-22М3 и 11 Ту-95МС. Как отмечает Defense Express, россияне перегоняют бомбардировщики, чтобы запутать разведку Сил обороны Украины.

На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 и 20% от имеющихся в рф самолетов Ту-95МС - СМИ

По состоянию на 26 мая 2025 года на аэродроме "Оленья" было одновременно сосредоточено аж 40 Ту-22М3, 11 бомбардировщиков Ту-95МС. В Defense Express предполагают, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между разными аэродромами намеренно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что на фоне усиления ударов рф по Украине становится актуальной любая информация, касающаяся в частности текущих возможностей стратегической авиации страны-агрессора. На этом фоне стоит в частности обращать внимание на те спутниковые снимки, которые публикуют в Twitter авторы ресурса AviVector.

Например, по одному из таких снимков получается, что по состоянию на 26 мая 2025 года на аэродроме "Оленья" было одновременно сосредоточено аж 40 Ту-22М3, 11 бомбардировщиков Ту-95МС или 20% от общего имеющегося флота самолетов этого типа, и заодно пять самолетов Ан-12 (которые однако могут относиться как к транспортной, так и к морской авиации РФ) 

- говорится в сообщении.

Вот эти данные о наличии на 26 мая 2025 года аж 40 бомбардировщиков Ту-22М3 резко контрастируют с тем, что по состоянию на середину этого месяца рашисты сосредоточили аж 42 самолета этого типа на авиабазе "Белая" в Сибири. И это все при том, что стратегическая авиация "вкс рф" в целом имеет лишь до 60 Ту-22М3, добавляют в Defense Express.

Из этого прямо следует, что за эти две недели россияне перегнали обратно с аэродрома "Белая" на базу "Оленья" аж четыре десятка своих ракетоносцев, что выглядит по-своему парадоксально. Потому что сейчас РФ если и использует Ту-22М3 для ударов по Украине, то крайне ограниченно, особенно по сравнению с 2023 и 2024 годами

 - указано в материале.

Также, по данным Defense Express, есть интересная деталь в том, что из имеющихся по состоянию на 26 мая на аэродроме "Оленья" 11 Ту-95МС в ракетном ударе по Украине в этот день было задействовано лишь три таких бомбардировщика. Что может выглядеть как реально соотношение возможностей стратегической авиации рф в плане "имеющиеся самолеты/реально готовые к применению".

Есть важные данные и по аэродрому "Энгельс", снимки по которому также приводят авторы ресурса AviVector. Они указывают, что по состоянию на 25 мая 2025 года на упомянутой авиабазе было одновременно шесть Ту-95МС, три Ту-160 и заодно четыре Су-34, а вот на 26 мая 2025 года – уже лишь по три Ту-95МС и Ту-160, и два Су-34 

- указано в материале.

В то же время заявляется, что после проведения нового массированного ракетного удара по Украине 26 мая 2025 года на "Энгельс" село одновременно семь Ту-95МС, еще один самолет этого типа улетел на аэродром "Оленья".

Из этих специфических маневров можно сделать предположение, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между разными аэродромами намеренно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины и стран-партнеров. В частности, чтобы усложнить фиксацию момента боевого вылета на выполнение нового ракетного удара по Украине. При этом получается, что рашисты идут на такие маневры даже ценой перерасхода ограниченного ресурса по летным часам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну и Ту-160 заодно 

- отметили в Defense Express.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Су-34
Украина
Brent
$63.35
Bitcoin
$106,713.70
S&P 500
$5,909.37
Tesla
$362.49
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,347.09
Ethereum
$2,644.42