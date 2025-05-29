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Командир 211-ї бригади покривав катування солдат: розслідування завершено, справу передають до суду

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

Завершено розслідування щодо командира 211-ї бригади Олега Побережнюка, який замовчував катування підлеглих. Він не реагував на знущання старшого лейтенанта над солдатами з лютого по липень 2024 року.

Командир 211-ї бригади покривав катування солдат: розслідування завершено, справу передають до суду

Завершено досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади ЗСУ Олега Побережнюка, який замовчував катування солдатів своїм підлеглим. Тепер справу передадуть до суду. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян передає УНН.

Деталі

Командира 211-ї бригади ЗСУ звинувачують у тому, що він не реагував на жорстоке поводження та катування своїх підлеглих з лютого по липень 2024 року.

Під час розслідування ДБР встановило, що командир 211-ї бригади ЗСУ ... знав про факти знущання з військовослужбовців, але свідомо не вживав жодних дій для того, щоб їх припинити 

– повідомила Сапьян.

Катував солдат старший лейтенант – сина начальника штабу цієї ж бригади та близького друга комбрига. Через цей зв’язок командир замовчував факти побиття, принижень і катувань військовослужбовців.

Лейтенант, який напряму підпорядковувався командиру, систематично бив та катував солдатів, але через дружбу з батьком катівника, командир закривав на все очі 

– пояснила Сапьян.

Наразі командир та його захисники знайомляться з матеріалами справи – після цього обвинувальний акт буде передано до суду.

Щодо старшого лейтенанта, то він є окремим фігурантом справи про катування військовослужбовців, розповіла Сапьян. Йому вже повідомлено про підозру і наразі він перебуває у розшуку.

Наразі він перебуває у розшуку. Тривають слідчі дії. І ДБР робить усе, щоб обидва військові - і той хто катував, і той хто покривав – понесли відповідальність. Наскільки мені відомо зараз також активно вирішується питання його екстрадиції 

- повідомила Сапьян.

Нагадаємо

Командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ Олегу Побережнюку оголошено нову підозру за бездіяльність. Він не реагував на факти знущань над військовослужбовцями з лютого по липень 2024 року. За даними слідства, підозрюваний не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців.

У 2023 році слідство встановило, що восени він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в зонах бойових дій. За документами військові перебували на передовій і отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

Альона Уткіна

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