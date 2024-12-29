Командир 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ під слідством, оголошено про нову підозру
Київ • УНН
Командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ Олегу Побережнюку оголошено нову підозру за бездіяльність. Він не реагував на факти знущань над військовослужбовцями з лютого по липень 2024 року.
За даними слідства, командир 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців. Про це інформує Офіс Генерального прокурора України, передає УНН.
Затримано та повідомлено про нову підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами
Олегу Побережнюку повідомлено про підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).
За даними слідства, підозрюваний не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців.
Починаючи з лютого по липень 2024 року він знав про те, що підлеглий йому командир взводу, перевищуючи свої повноваження, знущався над підпорядкованими солдатами.
Однак, командир бригади не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання командира бригади. Наразі командира 211 понтонно-мостової бригади затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Справа командира 211 понтонно-мостової бригади: обрання запобіжного заходу перенесли на 19 грудня18.12.24, 15:12 • 14885 переглядiв