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Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ под следствием, объявлено о новом подозрении

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ под следствием, объявлено о новом подозрении

Киев  •  УНН

 • 15853 просмотра

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Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олегу Побережнюку объявлено новое подозрение за бездействие. Он не реагировал на факты издевательств над военнослужащими с февраля по июль 2024 года.

По данным следствия, командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ - не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Об этом информирует Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Задержан и сообщено о новом подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами

- говорится в сообщении.

Олегу Побережнюку сообщено о подозрении по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

По данным следствия,  подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих.

Начиная с февраля по июль 2024 года он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами.

Однако, командир бригады не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.

- подчеркивается в заметке Офиса Генерального прокурора Украины

Правоохранители провели обыски по месту жительства командира бригады. Сейчас командир 211 понтонно-мостовой бригады задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.   

Дело командира 211 понтонно-мостовой бригады: избрание меры пресечения перенесли на 19 декабря18 дек. 2024, 13:12 • 14271 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
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