Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ под следствием, объявлено о новом подозрении

Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олегу Побережнюку объявлено новое подозрение за бездействие. Он не реагировал на факты издевательств над военнослужащими с февраля по июль 2024 года.

По данным следствия, командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ - не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Об этом информирует Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН. Задержан и сообщено о новом подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами - говорится в сообщении. Олегу Побережнюку сообщено о подозрении по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Начиная с февраля по июль 2024 года он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами. Однако, командир бригады не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности. - подчеркивается в заметке Офиса Генерального прокурора Украины Правоохранители провели обыски по месту жительства командира бригады. Сейчас командир 211 понтонно-мостовой бригады задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Дело командира 211 понтонно-мостовой бригады: избрание меры пресечения перенесли на 19 декабря