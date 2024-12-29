Командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ под следствием, объявлено о новом подозрении
Киев • УНН
Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олегу Побережнюку объявлено новое подозрение за бездействие. Он не реагировал на факты издевательств над военнослужащими с февраля по июль 2024 года.
По данным следствия, командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ - не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Об этом информирует Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Задержан и сообщено о новом подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами
Олегу Побережнюку сообщено о подозрении по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих.
Начиная с февраля по июль 2024 года он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами.
Однако, командир бригады не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.
Правоохранители провели обыски по месту жительства командира бригады. Сейчас командир 211 понтонно-мостовой бригады задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Дело командира 211 понтонно-мостовой бригады: избрание меры пресечения перенесли на 19 декабря18 дек. 2024, 13:12 • 14271 просмотр