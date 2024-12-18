Дело командира 211 понтонно-мостовой бригады: избрание меры пресечения перенесли на 19 декабря

В Тернопольском горрайонном суде сегодня должны были избирать меру пресечения командиру воинской части 211 понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку, но заседание перенесли на застра, 19 декабря, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Слушания перенесли, потому что подозреваемый сообщил, что его адвокат не пришел на заседание из-за потребности в гемодиализе. Олег Побережнюк попросил дождаться присутствия его адвоката, а потому - отложить заседание. Прокурор был против этого, потому что по его словам, не было ходатайств в суд от адвоката. Прокурор сказал, что можно назначить адвоката по бесплатной правовой помощи. И Олег Побережнюк требовал продолжить рассмотрение дела при непосредственном участии его адвоката.

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Судья, который рассматривает дело, - Юрий Дзюбановский.

Напомним

Следствие установило, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области вместо их службы в зонах боевых действий. По документам военные находились на передовой и получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.

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Дом возводят в Хмельницкой области на территории Слободско-Кульчиевецкой общины. Корреспонденты Суспільного были там, говорили с председателем громады. Он сказал, что не знает о ситуации с привлечением военных к строительству. А дом будут для матери комбрига. Следователи, говорит председатель, по этому вопросу его не опрашивали.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что также исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады: физическое насилие к подчиненным, вымогательство денег и превышение власти. Расследование поручили ГБР.