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Дело командира 211 понтонно-мостовой бригады: избрание меры пресечения перенесли на 19 декабря

Дело командира 211 понтонно-мостовой бригады: избрание меры пресечения перенесли на 19 декабря

Киев  •  УНН

 • 9245 просмотра

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Заседание по избранию меры пресечения командиру 211 понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку перенесли на 19 декабря. Его подозревают в привлечении подчиненных к строительству частного дома вместо службы.

В Тернопольском горрайонном суде сегодня должны были избирать меру пресечения командиру воинской части 211 понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку, но заседание перенесли на застра, 19 декабря, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Слушания перенесли, потому что подозреваемый сообщил, что его адвокат не пришел на заседание из-за потребности в гемодиализе. Олег Побережнюк попросил дождаться присутствия его адвоката, а потому - отложить заседание. Прокурор был против этого, потому что по его словам, не было ходатайств в суд от адвоката. Прокурор сказал, что можно назначить адвоката по бесплатной правовой помощи. И Олег Побережнюк требовал продолжить рассмотрение дела при непосредственном участии его адвоката.

«По 211-й бригаде был ряд обращений, проверяем все факты. Требую срочного расследования» - Лубинец17 дек. 2024, 13:37 • 14418 просмотров

Судья, который рассматривает дело, - Юрий Дзюбановский.

Напомним

Следствие установило, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области вместо их службы в зонах боевых действий. По документам военные находились на передовой и получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.

Издевательства в 211 понтонно-мостовой бригаде: начинает работу Главная инспекция Минобороны16 дек. 2024, 14:07 • 18471 просмотр

Дом возводят в Хмельницкой области на территории Слободско-Кульчиевецкой общины. Корреспонденты Суспільного были там, говорили с председателем громады. Он сказал, что не знает о ситуации с привлечением военных к строительству. А дом будут для матери комбрига. Следователи, говорит председатель, по этому вопросу его не опрашивали.

Сирский направил комиссию для проверки информации о издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде16 дек. 2024, 13:12 • 15061 просмотр

В Офисе генпрокурора сообщили, что также исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады: физическое насилие к подчиненным, вымогательство денег и превышение власти. Расследование поручили ГБР.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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