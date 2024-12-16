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Издевательства в 211 понтонно-мостовой бригаде: начинает работу Главная инспекция Минобороны

Издевательства в 211 понтонно-мостовой бригаде: начинает работу Главная инспекция Минобороны

Киев  •  УНН

 • 1012 просмотра

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Главная инспекция Минобороны проверит факты издевательств и поборов в 211-й понтонно-мостовой бригаде. Министр Умеров анонсировал создание института Военного омбудсмена для защиты прав военнослужащих.

Немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье СМИ о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Вскоре также будет представлен законопроект о Военном омбудсмене. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

"Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими - это неприемлемо на 3 году войны. Поэтому по моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье "Украинской правды" о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ", - написал Умеров в Facebook.

Он заявил, что Минобороны также выяснит, почему так долго длилось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка.

"Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше. Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание. Вскоре мы также представим законопроект о Военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и гарантировать прозрачность в каждом подобном кейсе", - заявил Умеров.

Lubinetc reagierte auf die Berichte über Misshandlungen in der 211. Pontonbrücken-Brigade: "Solch eine schändliche Erscheinung darf es nicht geben"16 дек. 2024, 13:04 • 7193 просмотра

Контекст

Военнослужащие 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали СМИ об издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве, на которые не обращают внимания правоохранители.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования. 

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ из-за сообщений об издевательствах над солдатами. На время проверки командира воинской части отстранили.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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