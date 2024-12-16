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Lubinetc reagierte auf die Berichte über Misshandlungen in der 211. Pontonbrücken-Brigade: "Solch eine schändliche Erscheinung darf es nicht geben"

Lubinetc reagierte auf die Berichte über Misshandlungen in der 211. Pontonbrücken-Brigade: "Solch eine schändliche Erscheinung darf es nicht geben"

Киев  •  УНН

 • 6799 просмотра

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Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщения о издевательствах над солдатами в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ. Военные рассказали о вымогательстве денег, избиениях и кумовстве со стороны командования.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец проверяет информацию о возможных фактах издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, сообщает УНН.

Лубинец в Telegram написал, что сегодня в СМИ увидел публикацию о возможных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ.

"Немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования. Такого позорного явления не должно быть! Поэтому беру ситуацию под личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта", - написал Омбудсман.

Дополнение

Военнослужащие 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали СМИ о издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве, на которые не обращают внимания правоохранители.

Бригаду начали формировать в апреле 2022 года - сначала она была 210-м понтонно-мостовым полком, а уже в августе того же года превратилась в бригаду.

Военнослужащие занимаются исключительно инженерными работами. Участия в боях на "нуле" не принимают. Однако один из ротных на условиях анонимности рассказал, что подразделение создавали военные, большинство из которых ранее вместе служили в батальоне "Тиса" 128-й горно-штурмовой бригады. В частности, командир - полковник Олег Побережнюк.

По данным источников СМИ, в бригаде есть "мужья и жены, отцы и сыновья, кумовья, дальние родственники, любовницы, друзья, одноклассники, соседи и все остальные, кого можно привлечь из своего окружения".

Самой одиозной семьей в бригаде назвали семью Пастухов. "Отец Валерий - начальник штаба, заместитель комбрига. Сын Владислав - командир одного из взводов в первом батальоне бригады. Сейчас Пастух-младший уже не служит в 211-й понтонно-мостовой бригаде, но некоторое время был подчиненным родного отца. Как известно, Закон "О предотвращении коррупции" запрещает прямое подчинение близких родственников", - говорится в расследовании.

По словам пяти бывших офицеров и сержантов бригады, именно Пастух-младший требовал у военнослужащих деньги и издевался над ними во время командировок для строительства фортификаций в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В зоне боевых действий он имел доступ к военнослужащим различных батальонов, в том числе второго, хотя был взводным только в первом.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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