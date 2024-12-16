Сирский направил комиссию для проверки информации о издевательствах над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский направил комиссию для проверки информации о издевательствах в 211-й понтонно-мостовой бригаде. Командир части временно отстранен от исполнения обязанностей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ из-за сообщений о издевательствах над солдатами. На время проверки командира воинской части отстранили. Об этом в понедельник сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
16 декабря 2024 года в СМИ обнародован материал, освещающий факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. По решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации
Как сообщил Генштаб, на время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.
В то же время в Генштабе отметили, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство.
Контекст
Военнослужащие 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали СМИ о издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве, на которые не обращают внимания правоохранители.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.