«По 211-й бригаде был ряд обращений, проверяем все факты. Требую срочного расследования» - Лубинец
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец отреагировал на обращение относительно издевательств над военными в 211-й бригаде. Начато уголовное производство, командиру объявлено подозрение, проведены обыски.
Офис Омбудсмена отреагировал на ряд обращений, имеющих отношение к издевательствам над бойцами в 211-й бригаде. Передает УНН со ссылкой на комментарий Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца Общественному.
Детали
Дмитрий Лубинец 17 декабря, во время визита в Харьков, прокомментировал дело 211-й бригады.
«Юридическая реакция вчера с моей стороны уже была обнародована, в том числе публично. Были направлены срочные акты реагирования, юридические документы от меня в Военную службу правопорядка, в правоохранительный сектор, в Министерство обороны Украины, где я требую срочного прозрачного расследования и, в случае подтверждения этих фактов, привлечения к уголовной ответственности», отметил чиновник.
Я смотрел вчера лично реакцию спикера Министерства обороны. Как мне стало известно, были обращения еще с сентября 2024 года по этой ситуации, и мы сейчас проверяем не только тот факт, который нам стал известен, но и какая была реакция на предыдущие обращения. Здесь отдельная благодарность народным депутатам, которые эти факты разоблачили во время деятельности ВСК, которая была создана на базе украинского парламента.
Напомним,
Военнослужащие 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали СМИ об издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве, на которые не обращают внимания правоохранители.
По фактам противоправных действий командиров 211-й понтонно-мостовой бригады начато уголовное производство, командиру упомянутой бригады сегодня сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, проведены обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник.
Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщение об издевательствах над солдатами в 211 понтонно-мостовой бригаде ВСУ. «Немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования»,- заявил чиновник.
Главнокомандующий ВСУ Сырский направил комиссию для проверки информации об издевательствах в 211 понтонно-мостовой бригадеи. Командир части временно отстранен от исполнения обязанностей.