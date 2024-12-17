«По 211-й бригаде был ряд обращений, проверяем все факты. Требую срочного расследования» - Лубинец

Офис Омбудсмена отреагировал на ряд обращений, имеющих отношение к издевательствам над бойцами в 211-й бригаде. Передает УНН со ссылкой на комментарий Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца Общественному.

Детали

Дмитрий Лубинец 17 декабря, во время визита в Харьков, прокомментировал дело 211-й бригады.

«Юридическая реакция вчера с моей стороны уже была обнародована, в том числе публично. Были направлены срочные акты реагирования, юридические документы от меня в Военную службу правопорядка, в правоохранительный сектор, в Министерство обороны Украины, где я требую срочного прозрачного расследования и, в случае подтверждения этих фактов, привлечения к уголовной ответственности», отметил чиновник.

Я смотрел вчера лично реакцию спикера Министерства обороны. Как мне стало известно, были обращения еще с сентября 2024 года по этой ситуации, и мы сейчас проверяем не только тот факт, который нам стал известен, но и какая была реакция на предыдущие обращения. Здесь отдельная благодарность народным депутатам, которые эти факты разоблачили во время деятельности ВСК, которая была создана на базе украинского парламента.