Командир 211-й бригады покрывал пытки солдат: расследование завершено, дело передают в суд

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов
13:16 • 22558 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

10:11 • 35887 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 61833 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 55448 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 100536 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 79160 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 111172 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 108178 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 113160 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 101554 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.8м/с
60%
744мм
Популярные новости

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 64841 просмотра

В Газе голодные люди штурмовали склад ООН: есть погибшие - BBC

29 мая, 07:16 • 6696 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 56567 просмотра

Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

29 мая, 07:57 • 23634 просмотра

Порноскандал с видео с OnlyFans спровоцировал отставку в политикуме Финляндии

09:56 • 10274 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

13:16 • 22564 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 100542 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 162464 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 239476 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 250128 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Андрей Сибига

Лісовий Оксен Васильович

Виталий Кличко

Фридрих Мерц

Кайя Каллас

Актуальные места

Киев

Харьковская область

Европа

Нидерланды

Канада

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 56580 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 64849 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 93959 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 153319 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 91180 просмотра
Актуальное

Facebook

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Хирургическая система Da Vinci

ТикТок

Командир 211-й бригады покрывал пытки солдат: расследование завершено, дело передают в суд

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Завершено расследование в отношении командира 211-й бригады Олега Побережнюка, который замалчивал пытки подчиненных. Он не реагировал на издевательства старшего лейтенанта над солдатами с февраля по июль 2024 года.

Командир 211-й бригады покрывал пытки солдат: расследование завершено, дело передают в суд

Завершено досудебное расследование в отношении командира 211-й бригады ВСУ Олега Побережнюка, который замалчивал пытки солдат своим подчиненным. Теперь дело передадут в суд. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян передает УНН.

Детали

Командира 211-й бригады ВСУ обвиняют в том, что он не реагировал на жестокое обращение и пытки своих подчиненных с февраля по июль 2024 года.

Во время расследования ГБР установило, что командир 211-й бригады ВСУ ... знал о фактах издевательства над военнослужащими, но сознательно не предпринимал никаких действий для того, чтобы их прекратить 

– сообщила Сапьян.

Пытал солдат старший лейтенант – сын начальника штаба этой же бригады и близкий друг комбрига. Из-за этой связи командир замалчивал факты избиения, унижений и пыток военнослужащих.

Лейтенант, который напрямую подчинялся командиру, систематически бил и пытал солдат, но из-за дружбы с отцом палача, командир закрывал на все глаза 

– пояснила Сапьян.

Сейчас командир и его защитники знакомятся с материалами дела – после этого обвинительный акт будет передан в суд.

Относительно старшего лейтенанта, то он является отдельным фигурантом дела о пытках военнослужащих, рассказала Сапьян. Ему уже сообщено о подозрении и сейчас он находится в розыске.

Сейчас он находится в розыске. Продолжаются следственные действия. И ГБР делает все, чтобы оба военных - и тот кто пытал, и тот кто покрывал – понесли ответственность. Насколько мне известно сейчас также активно решается вопрос его экстрадиции 

- сообщила Сапьян.

Напомним

Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олегу Побережнюку объявлено новое подозрение за бездействие. Он не реагировал на факты издевательств над военнослужащими с февраля по июль 2024 года. По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пытки подчиненных ему военнослужащих.

В 2023 году следствие установило, что осенью он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области вместо их службы в зонах боевых действий. По документам военные находились на передовой и получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Харьковская область
Украина
Brent
$63.48
Bitcoin
$107,594.00
S&P 500
$5,924.70
Tesla
$364.28
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,338.19
Ethereum
$2,660.50