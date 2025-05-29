Командир 211-й бригады покрывал пытки солдат: расследование завершено, дело передают в суд

Завершено досудебное расследование в отношении командира 211-й бригады ВСУ Олега Побережнюка, который замалчивал пытки солдат своим подчиненным. Теперь дело передадут в суд. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян передает УНН.

Детали

Командира 211-й бригады ВСУ обвиняют в том, что он не реагировал на жестокое обращение и пытки своих подчиненных с февраля по июль 2024 года.

Во время расследования ГБР установило, что командир 211-й бригады ВСУ ... знал о фактах издевательства над военнослужащими, но сознательно не предпринимал никаких действий для того, чтобы их прекратить – сообщила Сапьян.

Пытал солдат старший лейтенант – сын начальника штаба этой же бригады и близкий друг комбрига. Из-за этой связи командир замалчивал факты избиения, унижений и пыток военнослужащих.

Лейтенант, который напрямую подчинялся командиру, систематически бил и пытал солдат, но из-за дружбы с отцом палача, командир закрывал на все глаза – пояснила Сапьян.

Сейчас командир и его защитники знакомятся с материалами дела – после этого обвинительный акт будет передан в суд.

Относительно старшего лейтенанта, то он является отдельным фигурантом дела о пытках военнослужащих, рассказала Сапьян. Ему уже сообщено о подозрении и сейчас он находится в розыске.

Сейчас он находится в розыске. Продолжаются следственные действия. И ГБР делает все, чтобы оба военных - и тот кто пытал, и тот кто покрывал – понесли ответственность. Насколько мне известно сейчас также активно решается вопрос его экстрадиции - сообщила Сапьян.

Напомним

Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олегу Побережнюку объявлено новое подозрение за бездействие. Он не реагировал на факты издевательств над военнослужащими с февраля по июль 2024 года. По данным следствия, подозреваемый не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пытки подчиненных ему военнослужащих.

В 2023 году следствие установило, что осенью он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области вместо их службы в зонах боевых действий. По документам военные находились на передовой и получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.